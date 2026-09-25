Un feu de forêt fait rage en Valais
Un incendie est survenu ce vendredi dans le Vallon de Ferpècle (VS). La population est priée d'éviter le secteur.
Un dégagement de fumée est visible dans le Val d'Hérens, rapporte ce vendredi le portail de la Confédération Alert.swiss. En cause: un incendie survenu dans le Vallon de Ferpècle, sur les hauts de la commune d’Evolène (VS).
La population est appelée à éviter le secteur. Aucune autre mesure particulière n'est pour l'heure nécessaire.
Joint par Le Nouvelliste, un porte-parole de la police cantonale valaisanne confirme l'incident, indiquant que l'alerte a été donnée à 12 h 40. Un important dispositif, comprenant notamment deux hélicoptères, a été déployé sur les lieux (jzs).
Développement suit
L'actu en Suisse c'est par ici
Interdire les réseaux sociaux aux ados? La réponse des Suisses est radicale
de Alexandre Cudré
Voici ce qui pourrait éviter la prison au tireur jurassien présumé
de Dominic Kobelt
Cet échec sur les systèmes Patriot va coûter cher à la Suisse
Romand tué par un ado: «La justice n’est plus adaptée à la violence»
de Antoine Menusier