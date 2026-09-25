Un feu de forêt fait rage en Valais

Un incendie est survenu ce vendredi dans le Vallon de Ferpècle (VS). La population est priée d'éviter le secteur.

Plus de «Suisse»

Un dégagement de fumée est visible dans le Val d'Hérens, rapporte ce vendredi le portail de la Confédération Alert.swiss. En cause: un incendie survenu dans le Vallon de Ferpècle, sur les hauts de la commune d’Evolène (VS).

La population est appelée à éviter le secteur. Aucune autre mesure particulière n'est pour l'heure nécessaire.

Image: alert.swiss

Joint par Le Nouvelliste, un porte-parole de la police cantonale valaisanne confirme l'incident, indiquant que l'alerte a été donnée à 12 h 40. Un important dispositif, comprenant notamment deux hélicoptères, a été déployé sur les lieux (jzs).

Développement suit