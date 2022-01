bild: shutterstock

Quarantaine ou isolement? Les règles à suivre en 7 points, c'est par ici

Plus de 100 000 personnes doivent actuellement rester chez elles en Suisse à cause du Covid-19. Mais qui doit faire quoi? Comment se soigner? Et si les enfants ont le Covid? Voici les réponses aux questions les plus importantes.

Diese Story ist auch auf Deutsch verfügbar. Zur Story

Maja Briner, Katja Fischer De Santi Hansruedi Kugler, Anna Raymann, Daniel Fuchs / ch media

J'ai été en contact avec une personne infectée. Que dois-je faire?

Une bonne nouvelle tout d'abord pour toutes les personnes concernées: la quarantaine ne dure désormais plus que sept jours au lieu de dix.

Fin décembre, l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) a recommandé aux cantons de raccourcir cette durée. Ceci afin d'éviter que trop de personnes soient absentes de leur travail au même moment. Entre-temps, tous les cantons ont suivi cette recommandation et ont raccourci la quarantaine (attention: en Argovie et à Soleure, cela ne s'applique qu'à partir du 10 janvier).

La question de savoir si vous devez être mis en quarantaine dépend de deux éléments:

Du degré de contact échangé avec la personne infectée:

Dans la plupart des cantons, seules les personnes vivant sous le même toit qu'une personne infectée ou ayant eu un contact «très étroit» avec elle doivent être mises en quarantaine (période pertinente: à partir de 48 heures avant l'apparition des symptômes). Dans certains cantons comme l'Argovie et les Grisons, le cercle est plus large – tous les contacts «proches» doivent être placés en quarantaine.

Dans la plupart des cantons, seules les personnes vivant sous le même toit qu'une personne infectée ou ayant eu un contact «très étroit» avec elle doivent être mises en quarantaine (période pertinente: à partir de 48 heures avant l'apparition des symptômes). Dans certains cantons comme l'Argovie et les Grisons, le cercle est plus large – tous les contacts «proches» doivent être placés en quarantaine. De si vous êtes vacciné ou guéri:

Les personnes vaccinées et guéries sont exemptées de la quarantaine si leur vaccination, leur rappel ou leur guérison ne remonte pas à plus de quatre mois. (Exception : en Argovie, toutes les personnes vaccinées et guéries sont en principe exemptées).

J'ai été testé positif, que dois-je faire?

Que vous ayez des symptômes ou non, si vous avez été testé positif, vous devez être mis à l'isolement. Cela signifie:

Rester chez soi, si possible sans contact avec d'autres personnes.

Selon l'OFSP, celles et ceux qui vivent avec d'autres gens dans le même ménage doivent se retirer seuls dans une pièce et ne la quitter que si nécessaire.

Combien de temps dois-je m'isoler?

L'isolement dure généralement dix jours. La règle est la suivante:

Si vous avez des symptômes:

L'isolement dure au moins dix jours à partir du début des symptômes, voire plus longtemps, selon la durée de la maladie (autrement dit: tant que les symptômes demeurent). Les symptômes doivent avoir disparu depuis 48 heures pour sortir d'isolement.

Exception: si vous avez encore une légère toux ou si l'odorat ou le goût ne sont pas encore revenus, vous devriez pouvoir mettre fin à l'isolement, contactez tout de même votre médecin.

L'isolement dure au moins dix jours à partir du début des symptômes, voire plus longtemps, selon la durée de la maladie (autrement dit: tant que les symptômes demeurent). Les symptômes doivent avoir disparu depuis 48 heures pour sortir d'isolement. si vous avez encore une légère toux ou si l'odorat ou le goût ne sont pas encore revenus, vous devriez pouvoir mettre fin à l'isolement, contactez tout de même votre médecin. Si vous avez été testé positif, mais sans symptômes:

Vous devez rester en isolement pendant dix jours à partir du résultat du test.

Mon enfant est infecté, comment dois-je m'organiser à la maison?

Si l'on n'est pas vacciné, il est nécessaire d'isoler les enfants les plus âgés qui sont infectés. Chez les personnes vaccinées, c'est également recommandé et il est toujours important de garder ses distances, se laver régulièrement les mains et aérer l'intérieur.

Pour les enfants de moins de 5 ans, l'isolement n'est pas indiqué, selon les pédiatres. S'il est un peu plus âgé, il devrait porter un masque en dehors de sa chambre et prendre ses repas à l'écart de la famille.

Bon à savoir: Les enfants en quarantaine peuvent sortir à l'air libre s'ils ne rencontrent personne d'autre que les membres de leur famille à l'extérieur. L'Office fédéral de la santé publique autorise officiellement les moins de 12 ans à faire de «brefs épisodes d'air frais».

Quels médicaments avoir à la maison au cas où?

Du paracétamol pour la fièvre. Éventuellement, il est possible de combiner le paracétamol avec de l'ibuprofène pour traiter les maux de tête, les douleurs articulaires et musculaires (si le paracétamol ne suffit pas). Il faut toujours respecter la notice.

Par ailleurs, vous avez toujours la possibilité d'utiliser un spray nasal décongestionnant (en vente libre). Et, contre la toux, un sirop en vente libre ou du miel.

En cas de maladie cardiovasculaire, de maladie rénale ou d'autres maladies sous-jacentes, il est impératif de consulter d'abord un médecin.

Quels sont les symptômes qui doivent inquiéter?

La plupart des infections au Covid sont actuellement assez bénignes. Si vous êtes vacciné, la probabilité d'avoir de forts symptômes est encore réduite. Les signes les plus courants de la maladie sont:

Une toux sèche.

Un rhume.

Une fièvre supérieure à 38 degrés.

Chez de nombreuses personnes touchées, l'odorat et le goût sont temporairement altérés.

Quand appeler un médecin?

Si votre température dépasse 40 degrés et que les médicaments n'ont plus d'effet.

De fortes difficultés respiratoires sont également une raison de consulter immédiatement un médecin.

Si vous avez des symptômes peu graves, ménagez-vous. Buvez le plus possible pour soutenir le système immunitaire et recourrez aux médicaments mentionnés ci-dessus, si nécessaire. Pour surveiller votre état de santé, bougez régulièrement à l'intérieur ou même brièvement à l'air libre. Quant à la température, le mieux est de la prendre chaque matin et soir.

Est-il normal que l'on ne se remette pas rapidement du Covid-19?

Le coronavirus a des effets différents sur chaque personne. Environ un malade sur dix présente des symptômes pendant trois semaines ou plus. Ceux-ci peuvent inclure des problèmes respiratoires, de la fatigue, des douleurs dans la poitrine, une perte de l'odorat et du goût ou encore des effets neurologiques.

Est-ce que le Covid long existe vraiment? On fait le point en vidéo 👇 Vidéo: watson

Adapté de l'allemand par jah