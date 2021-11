Covid ou grippe? Voici les 4 principales différences à retenir

A l'approche de l'hiver, les doutes quant à une infection au Covid ou à la grippe réapparaissent. Souvent à tort, car si les deux maladies se ressemblent en surface, elles diffèrent en fait à bien des égards.

Lorsqu'il est question du Covid-19, la grippe est généralement citée à titre de comparaison. Plus particulièrement à l'approche de l'hiver, où les nombreux éternuements posent un doute non négligeable sur le type d'infection ayant mené à ces symptômes.

Il est vrai que les deux maladies partagent des similitudes. Comme le souligne l'Organisation mondiale de la santé (OMS) sur son site, toutes deux:

sont des infections respiratoires causées par un virus et dont l'évolution peut varier d'asymptomatiques ou bénignes à très graves, voire mortelles.

causées par un virus et dont l'évolution peut varier d'asymptomatiques ou bénignes à très graves, voire mortelles. partagent les mêmes symptômes, notamment la toux, l’écoulement nasal, les maux de gorge, la fièvre, les maux de tête et la fatigue.

notamment la toux, l’écoulement nasal, les maux de gorge, la fièvre, les maux de tête et la fatigue. se propagent principalement à travers les gouttelettes émises par une personne infectée lorsqu’elle parle, tousse ou éternue.

lorsqu’elle parle, tousse ou éternue. contaminent plus facilement certains groupes de personnes dits «à risque».

Il existe cependant des différences substantielles entre le Covid-19 et la grippe, tant au niveau de leur constitution et de leur incidence virale que sur le plan vaccinal. Voici les quatre principales.

Le Covid se propage moins rapidement que la grippe, mais attention...

La grippe présente une période d'incubation entre un et quatre jours entre le moment où l'on est infecté et celui où l'on développe les premiers symptômes. Avec le Covid-19, cet intervalle s'allonge. Il peut apparaître à partir de cinq jours et monter jusqu'à 14 jours. Ce qui signifie que la grippe peut se propager plus rapidement que le Covid-19.

Mais là où le Covid-19 est tout aussi problématique, c'est qu'il faut davantage de temps avant qu'une personne infectée ne réalise qu'elle en a contaminé d'autres. En conséquence: la chaîne d'infection au Covid-19 devient moins contrôlable et donc plus urgente.

Le Covid-19 présente des symptômes plus spécifiques que la grippe

La fièvre, les maux de tête, les douleurs musculaires, la fatigue, les éternuements, le nez bouché... Ces symptômes sont plutôt communs et souvent causés par une grippe. Sauf que depuis bientôt deux ans, on sait qu'ils peuvent également apparaître après une infection au Covid-19. Il n'est donc pas toujours évident de distinguer les deux infections. Mais quelques critères plus spécifiques le permettent.

Si pour le Covid-19, l'apparition de la fièvre est très commune, d'autres signes propres à ce dernier peuvent varier d'une personne infectée à une autre. On liste parmi eux des réactions cutanées, une perte d’odorat et/ou de goût en particulier, ainsi que des troubles digestifs. La seule manière efficace de distinguer les deux maladies reste d'effectuer un test sérologique et/ou PCR, avertissent les autorités.

Le vaccin contre le Covid-19 ne protège pas contre la grippe et vice-versa

L'OMS insiste: «Les vaccins mis au point contre le Covid-19 ne protègent pas contre la grippe. De même, le vaccin contre la grippe ne protège pas contre le Covid-19». Et la raison est purement biologique. Malgré la similitude de nombreux des symptômes qu'ils provoquent, les deux virus font partie de familles virales différentes. Le SARS-CoV-2 appartient à la famille des Coronavirus alors que les virus Influenza causant la grippe font partie d’une autre famille, les Orthomyxoviridae.

Selon la Confédération, pour être protégé contre le Covid-19 et la grippe, il est donc recommandé de se vacciner contre les deux maladies. L'action pouvant être réalisée de manière simultanée car il n'existe, en effet, «aucun intervalle minimum» entre une vaccination à ARNm comme celui du Covid et les autres vaccinations existantes, rappelle la Confédération.

Le Covid-19 serait plus mortel que la grippe

Dans son rapport du 8 novembre 2021, Infovac, la plateforme d'informations validées sur les vaccins et la vaccination en Suisse, indique que pour la saison 2020-2021, soit du 26 septembre 2020 au 23 avril 2021, la grippe saisonnière a été «particulièrement inhabituelle». Dans le pays, moins de cas de suspicion de grippe ou positifs pour Influenza ont été signalés. Infovac ajoute que «sur l’ensemble de la saison grippale, aucune hospitalisation et aucun décès dus au virus Influenza n'avaient été déclarés dans les pays de l’Union européenne (UE) et l'Espace économique européen (EEE)».

Habituellement, on dénombre en moyenne chaque année, en Suisse, au moins 400 décès dus à la grippe. Ce nombre peut atteindre le millier lors d’épidémies de grande ampleur comme en 2015, avec environ 2200 morts supplémentaires, et en 2017, où l'on en a comptabilisé environ 1500 de plus, annonçait Alain Berset en juin 2020.

Mais ces statistiques sont jusqu'à 20 fois moindres si l'on observe le nombre de décès signalés dus au Covid quasiment durant la même période. Dans son rapport du 21 novembre 2021, entre le 28 septembre 2020 et le 21 novembre 2021, le site de la Confédération a fait état de 9187 décès liés à la maladie.