en partie ensoleillé16°
DE | FR
burger
Suisse
CFF

CFF: c'était le chaos ferroviaire en Suisse romande

Les mâts des lignes CFF peuvent être mortels pour les grands oiseaux.
Le trafic ferroviaire était fortement perturbé en Suisse romande (image d'archives).Image: KEYSTONE

C'était le chaos ferroviaire en Suisse romande

Le trafic CFF a été fortement perturbé ce mardi entre Lausanne et Yverdon-les-Bains. La ligne Genève-Lausanne est quant à elle toujours restreinte.
21.10.2025, 14:0421.10.2025, 17:11

Le trafic ferroviaire était fortement perturbé ce mardi en Suisse romande. Sur la ligne Lausanne-Yverdon-les-Bains, tous les trains étaient supprimés entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz.

L’interruption touchait les trains grandes lignes (TGV, IC5, IR57) ainsi que les lignes régionales R1 à R4. La situation est toutefois revenue à la normale vers 17 heures.

Les CFF prennent une décision qui inquiète leur personnel

La ligne Genève-Lausanne restreinte

Une perturbation est toujours en cours sur la ligne Genève-Lausanne. Selon les CFF, un dégât à la voie entre St-Prex et Morges en est la cause.

La restriction touche la ligne IR90. Elle dure au moins jusqu'à mercredi 1h. Des retards et des suppressions sont à prévoir. (mbr/jzs)

Plus d'articles sur les CFF
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
7
Le nombre de fraudeurs bat un record et ça coûte une fortune aux CFF
de Reto Fehr
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
Vous avez perdu des euros dans le train? Les CFF ne vous les rendront pas
de Cynthia Ruefli
Sabotages en série sur les voies CFF
Sabotages en série sur les voies CFF
de Nathalie Wolgensinger
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
1
Les CFF préparent discrètement plein de nouveaux trains
de Stefan Ehrbar
Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
1 / 9
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
partager sur Facebookpartager sur X
Ce sont les gâteaux du moment
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Envie de randonnée? Voici les plus beaux parcs à découvrir cet automne
2
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
3
Gros bug chez UBS, des clients paniquent
Une armurerie romande dévalisée, des armes emportées
Des armes et des munitions ont été volées à Renens samedi dernier. Une semaine plus tôt, une autre tentative de cambriolage dans une armurerie a fait 9 interpellations au Mont-sur-Lausanne.
Deux armureries ont été prises pour cible par des cambrioleurs ces derniers jours dans le canton de Vaud. Si une tentative a échoué le 10 octobre au Mont-sur-Lausanne, une autre a réussi le 18 octobre à Renens, où des armes et munitions ont été volées.
L’article