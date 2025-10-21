C'était le chaos ferroviaire en Suisse romande
Le trafic CFF a été fortement perturbé ce mardi entre Lausanne et Yverdon-les-Bains. La ligne Genève-Lausanne est quant à elle toujours restreinte.
Le trafic ferroviaire était fortement perturbé ce mardi en Suisse romande. Sur la ligne Lausanne-Yverdon-les-Bains, tous les trains étaient supprimés entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz.
L’interruption touchait les trains grandes lignes (TGV, IC5, IR57) ainsi que les lignes régionales R1 à R4. La situation est toutefois revenue à la normale vers 17 heures.
La ligne Genève-Lausanne restreinte
Une perturbation est toujours en cours sur la ligne Genève-Lausanne. Selon les CFF, un dégât à la voie entre St-Prex et Morges en est la cause.
La restriction touche la ligne IR90. Elle dure au moins jusqu'à mercredi 1h. Des retards et des suppressions sont à prévoir. (mbr/jzs)
