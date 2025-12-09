assez clair, brumeux
Suisse
Berne

Manifestation à Berne contre les violences faites aux femmes

Eine Frau protestiert mit ein Plakat anlaesslich der Kundgebung des Feministischen Streiks 2025 unter dem Motto &quot;United in Resistance - Vereint im Widerstand&quot; auf dem Bundesplatz vor dem Bun ...
Image: KEYSTONE

Manifestation à Berne contre les violences faites aux femmes

Des centaines de personnes étaient sur la Place fédérale au lendemain du refus par le Conseil national d'allouer des fonds à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.
09.12.2025, 19:5509.12.2025, 19:55

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté mardi soir sur la Place fédérale à Berne pour réclamer davantage de moyens afin de combattre la violence contre les femmes. Ce rassemblement était organisé au lendemain du refus par le Conseil national d'allouer des fonds à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles.

Berne fait un tout petit geste pour l'égalité

Les manifestants se sont retrouvés vers 18H30, par un froid vif. Ils ont lancé des slogans comme «Shame on you» (Honte à vous) ou «Nous sommes là, nous faisons du bruit parce qu'on nous vole notre vie» et ont allumé des bougies.

Le rassemblement avait été organisé par un collectif féministe bernois, qui s'inquiète de la hausse des cas de violences domestiques en Suisse. Cette année, 27 féminicides ont été enregistrés dans le pays. (ag/ats)

