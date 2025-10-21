en partie ensoleillé10°
Le trafic ferroviaire est fortement perturbé en Suisse romande

A train of the Swiss Federal Railways travels through the old Gotthard railway tunnel in Goeschenen, Canton of Uri, Switzerland, on May 17, 2016. So far it has not yet been decided what will happen wi ...
Plus aucun train ne peut rouler entre entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz.Image: KEYSTONE

Le trafic ferroviaire est totalement interrompu ce mardi 21 octobre entre Bussigny et Cossonay-Penthalaz, sur la ligne Lausanne–Yverdon-les-Bains. Selon les CFF, un dérangement à la ligne de contact est à l’origine de la panne, survenue tôt dans la matinée.
21.10.2025, 07:2921.10.2025, 08:32

L’interruption, qui touche les trains grandes lignes (TGV, IC5, IR57) ainsi que les lignes régionales R1 à R4, devrait durer au moins jusqu’à 12h00, précisent les CFF. Tous les trains sont supprimés sur le tronçon concerné.

«Le personnel pour les réparations de la ligne de contact est sur place, et va débuter les travaux», a annoncé l'entreprise sur son site internet vers 8h30. Selon les informations actuelles, une première prévision de rétablissement total du trafic tablait sur 17h00.

Des bus de substitution ont été mis en place entre Cossonay et Renens VD, avec des arrêts à Vufflens-la-Ville et Bussigny. Deux bus circulent déjà, et plusieurs véhicules supplémentaires sont attendus en renfort dans la matinée.

«Sortez avant que votre enfant soit blessé»: menaces dans un train CFF

Les voyageurs entre Lausanne, Genève, Zürich, Biel/Bienne, Neuchâtel et Yverdon-les-Bains sont redirigés via Berne ou Fribourg, selon leur destination. Les CFF recommandent aux passagers de consulter régulièrement l’horaire en ligne et regrettent les désagréments causés par cette interruption. (mbr)

Thèmes
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne
Albert Rösti visite le chantier de la gare de Lausanne

Starsky et Hutch en orange? Plutôt Vincent Ducrot, patron des CFF, et le conseiller fédéral Albert Rösti.
source: sda / cyril zingaro
