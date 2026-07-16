Les CFF annoncent des retards sur la ligne Berne–Neuchâtel. image: watson/keystone

Un dégât à la voie perturbe les trains sur cette ligne en Suisse romande

Un dégât à la voie perturbe fortement le trafic ferroviaire entre Berne et Neuchâtel ce mercredi. Plusieurs lignes sont touchées et des bus de remplacement ont été mis en service.

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Le trafic ferroviaire est totalement interrompu entre Ins et Neuchâtel en raison d’un dégât à la voie, annoncent les CFF. Les lignes IR66, S5, S20, S21 et S52 sont concernées, avec des retards et des suppressions de trains à prévoir. Les voyageurs au départ d’Ins en direction de Neuchâtel sont invités à emprunter les bus de remplacement (EV) jusqu’à la gare sud de Neuchâtel.

Entre Neuchâtel et Marin-Epagnier, les CFF recommandent d’utiliser les bus de la ligne 107. Pour les déplacements entre Berne et Neuchâtel, il est conseillé de passer par Biel/Bienne jusqu’au rétablissement du trafic.

(Développement suit)

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