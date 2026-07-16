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CFF: Un dégât à la voie perturbe les trains entre Berne et Neuchâtel

Un dégât à la voie perturbe fortement le trafic ferroviaire entre Berne et Neuchâtel ce mercredi. Plusieurs lignes sont touchées et des bus de remplacement ont été mis en service.
Les CFF annoncent des retards sur la ligne Berne–Neuchâtel.image: watson/keystone

Un dégât à la voie perturbe les trains sur cette ligne en Suisse romande

Un dégât à la voie perturbe fortement le trafic ferroviaire entre Berne et Neuchâtel ce mercredi. Plusieurs lignes sont touchées et des bus de remplacement ont été mis en service.
16.07.2026, 18:4416.07.2026, 18:44

Le trafic ferroviaire est totalement interrompu entre Ins et Neuchâtel en raison d’un dégât à la voie, annoncent les CFF. Les lignes IR66, S5, S20, S21 et S52 sont concernées, avec des retards et des suppressions de trains à prévoir. Les voyageurs au départ d’Ins en direction de Neuchâtel sont invités à emprunter les bus de remplacement (EV) jusqu’à la gare sud de Neuchâtel.

Les CFF n'assumeront plus cette prestation de voyage

Entre Neuchâtel et Marin-Epagnier, les CFF recommandent d’utiliser les bus de la ligne 107. Pour les déplacements entre Berne et Neuchâtel, il est conseillé de passer par Biel/Bienne jusqu’au rétablissement du trafic.

(Développement suit)

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