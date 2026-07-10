Les voyages en groupe, par exemple avec les scouts ou une classe d'école, ne seront désormais plus gérés par les CFF. Image: Aleksandar Nakic / Getty

Les CFF n'assumeront plus cette prestation de voyage

Les personnes qui partent à l'étranger en train avec une classe d'école, un groupe scout ou une association ne seront plus prises en charge par les CFF à l'avenir. Voici ce qui se cache derrière cette décision.

Stefan Ehrbar Suivez-moi

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Camp scout en Suède, voyage de maturité à Prague ou sortie du club de gymnastique à Hambourg: dès 2027, les personnes qui organisent ce type de voyage en train ne seront plus accompagnées par les CFF. En effet, l'entreprise ferroviaire externalise la vente des voyages internationaux en groupe.

C'est la start-up zurichoise Simpletrain qui a remporté l'appel d'offres. C'est ce qui ressort d'une décision publiée récemment sur la plateforme de marchés publics Simap. Pour les années 2027 à 2029, l'entreprise recevra des CFF un montant maximal de 1,77 million de francs et prendra en charge, en contrepartie, toutes les étapes liées aux voyages ferroviaires internationaux à partir de 10 personnes. Outre la vente, cela comprend également l'assistance et la gestion des indemnisations.



Simpletrain l'a emporté face à Railtour, entreprise majoritairement détenue par le groupe touristique allemand Dertour, dont l'offre était plus chère. Selon la porte-parole des CFF Carmen Hefti, la raison de cette externalisation tient au fait que le nouveau système de vente des CFF, introduit en 2023, n'est pas conçu pour les groupes. L'entreprise ferroviaire coopère par ailleurs déjà aujourd'hui avec un prestataire tiers pour cette raison.

Des critiques en interne

Une intégration technique complète des nombreux systèmes partenaires européens dans l'écosystème informatique des CFF ne serait «pas réalisable à court terme», raison pour laquelle un appel d'offres a été lancé. De plus, il n'y aura pas de licenciements, et tous les collaborateurs employés au sein de l'équipe Voyages internationaux en groupe resteront au sein des CFF.

Selon les informations de l'émission SRF «Schweiz aktuell», certaines voix critiques se font toutefois entendre en interne face à cette externalisation. Ces dernières considèrent que la vente de voyages internationaux à de grands groupes fait partie des tâches essentielles des CFF, et que le savoir-faire correspondant devrait rester en interne.



Pour la clientèle, en revanche, peu de choses devraient changer. Elle pourra continuer à demander la réservation de voyages en groupe à l'étranger via le site internet des CFF. Les données seront alors transmises en arrière-plan à l'entreprise Simpletrain, qui traitera la demande.

Simpletrain a été fondée en 2020 et s'est fixé pour objectif de simplifier les voyages en train à travers l'Europe. L'entreprise veut amener sa clientèle «vers n'importe quelle gare d'Europe», explique son fondateur, Marius Portmann. Pour cela, Simpletrain a développé sa propre plateforme de réservation.

Vers une simplification de l'organisation de voyages

Les billets pour les pays voisins peuvent être réservés immédiatement par la clientèle, tandis que les demandes plus complexes sont traitées manuellement par l'équipe de Simpletrain. Cela nécessite quelques jours ouvrables.



Grâce à l'entreprise, les voyageurs en train ne devraient plus avoir à naviguer à travers les systèmes de plusieurs compagnies ferroviaires, mais obtenir tous leurs billets auprès d'un seul interlocuteur.

Simpletrain a accès aux systèmes de réservation de plusieurs compagnies ferroviaires européennes et se finance grâce à des frais de réservation. Pour les voyages réservables de manière autonome, ceux-ci s'élèvent à 4% et à 6 francs au minimum; pour les voyages complexes, des frais de 8 à 20% du prix des billets sont facturés selon le volume. Les demandes spéciales, comme le transport de vélos, la prise en charge de chiens ou l'utilisation de ferries, sont facturées séparément. Pour les voyages en groupe qui arrivent via les canaux des CFF, un forfait de 60 francs sera désormais appliqué.

Une entreprise florissante

L'entreprise a été soutenue à ses débuts par le Fonds pionnier Migros et a reçu, en 2025, le Prix du futur du canton de Zurich. Cette année, Simpletrain deviendra pour la première fois autofinancée, indique Marius Portmann. Le mandat des CFF donnera un nouvel élan à l'entreprise.

La majeure partie des réservations concerne actuellement des voyages de 9 personnes au maximum. Simpletrain pourra désormais aussi se développer sur le segment des groupes plus importants. Le mandat des CFF représente en outre l'occasion pour Simpletrain de renforcer sa présence en Suisse romande.

L'entreprise recrute actuellement de nouveaux collaborateurs pour son équipe de réservation. Avec le mandat des CFF, elle comptera environ une douzaine d'employés. L'an dernier, Simpletrain a traité environ 6000 réservations, et leur nombre ne cesse d'augmenter.

Le slogan consistant à amener les voyageurs «vers n'importe quelle gare d'Europe» n'est cependant plus tout à fait exact ou du moins plus complet, reconnaît Marius Portmann: «Nous proposons aussi des voyages en train vers le Maroc ou la Turquie» et ce, désormais, également de manière tout à fait officielle pour le compte des CFF. (trad. ysc)