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Il s'exhibait dans les CFF et le M2: cinq plaintes déposées

Le suspect s&#039;est notamment masturbé devant deux femmes dans un train CFF après être monté à la gare de Morges.
Le suspect s'est notamment masturbé devant deux femmes dans un train CFF après être monté à la gare de Morges.Image: Keystone

Il a choqué 5 femmes dans les CFF et ça risque de lui coûter cher

Jugé cette semaine à Nyon, un homme de 46 ans est accusé de s'être masturbé devant de nombreux passagers dans des trains CFF, puis dans le métro lausannois.
06.08.2026, 11:1106.08.2026, 13:15

Un quadragénaire comparaît cette semaine devant le Tribunal de La Côte, à Nyon, pour exhibitionnisme et infraction à la loi sur les chemins de fer, relate 24 Heures. Il est soupçonné d'avoir exposé son sexe devant au moins cinq femmes, à trois reprises, l'an dernier.

Le prévenu s'est d'abord masturbé devant une passagère du BAM, entre Bière et Morges. Sous le choc, la victime est descendue avant sa destination. Il est ensuite monté dans un train CFF reliant Morges à Yverdon-les-Bains, à bord duquel il a récidivé à deux reprises, cette fois devant deux femmes, lesquelles ont prévenu la police à Yverdon. Les trois femmes ont déposé plainte, précise 24 Heures.

Deux autres scènes scandaleuses

En août 2025, il est pris sur le fait à l'arrêt «Croisettes» du M2, à Lausanne, où il s'exhibe devant la foule. Deux femmes alertent la police, qui l'interpelle peu après, «la fermeture éclair de sa braguette ouverte et le sexe hors de son sous-vêtement», détaille l'acte d'accusation. Quelques jours plus tard, il provoque une scène à la gare de Morges sous l'emprise de l'alcool et finit à nouveau au poste de police.

Un Suisse se fait pincer à 227km/h au lieu de 80 et s’en vante

Il encourt 150 jours-amende à 30 francs et une interdiction à vie de toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, conclut 24 Heures. (ysc)

L&#039;arrêt Croisette du M2, le métro lausannois.
L'arrêt «Croisettes» du M2, le métro lausannois.Image: Keystone
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