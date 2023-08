La fermeture du Gothard est prolongée: les travaux sont complexes

Le tunnel du Gothard va rouvrir le 23 août, selon des sources proches du dossier, mais seulement pour le trafic marchandises. Et pour les passagers? Mystère.

Le tunnel de base du Saint-Gothard devrait rouvrir pour le trafic de marchandises dans la nuit du mardi 23 août. Les CFF ont informé le secteur de la logistique, a confirmé une source proche du dossier à nos collègues de CH-Media. Dès lors, le tube non endommagé devrait être de nouveau accessible aux trains de marchandises. Cependant, les trains de passagers devront encore emprunter le détour par l'ancienne ligne pendant un certain temps.

Le voyage vers le Tessin et l'Italie durera donc encore entre 60 et 120 minutes de plus. La raison en est que les travaux de nettoyage dans le second tube du tunnel, endommagé par le déraillement d'un train de marchandises, sont complexes et s'étendent sur plusieurs kilomètres de longueur. (jah)