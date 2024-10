Suppressions de trains entre Lausanne et Genève

Des «dégâts à la ligne de contact entre Genève et Coppet» perturbent le trafic sur l'Arc lémanique. Il faudra prendre son mal en patience jusqu'à 20 heures environ, en particulier sur les lignes régionales.

Dimanche, en fin de journée, le réseau ferroviaire a vécu de grosses perturbations entre Lausanne et Genève. Selon le site des CFF, «aux environs de 16h00 dimanche, un incident survenu sur la ligne de contact entre Genève et Coppet a eu lieu. Plus aucun train ne peut circuler entre Nyon et Genève».

«Il faut prendre son mal en patience et s'attendre a des retards et des suppressions» Le site des CFF

Si la situation s'est un peu améliorée depuis, avec «certains trains du trafic grande ligne pouvant transiter», la situation au niveau du trafic régional est toujours très compliquée.

«Pour le trafic régional, les trains vont de Genève à Chambésy et des Bus de remplacement font Chambésy-Mies. Des temps plus longs sont à prévoir» Le site des CFF

Des bus de substitution seront «bientôt mis en place» et les dégâts sont «en cours de réparation», mais il faut s'attendre à ce que le trafic soit perturbé au moins jusqu'à 20 heures. Pour certains usagers, la mise en place des bus de remplacement n'a manifestement pas été assez rapide et ils craignent déjà des premiers trains bondés en soirée.

De quoi faire grogner les voyageurs en retour de week-end, qui espéraient sans doute mieux comme comité d'accueil, avant de reprendre le boulot lundi matin.

(fv)