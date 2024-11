Les CFF suppriment une horloge pour une raison ironique

Retirer l'horloge à bascule de la gare CFF de La Chaux-de-Fonds, la Métropole Horlogère? Oui, c'est ironique. Et la raison l'est d'autant plus.

Elle a disparu depuis le mois d'octobre, du jour au lendemain. Et elle ne reviendra pas, annonce ArcInfo: l'horloge à bascule du hall de la gare CFF de La Chaux-de-Fonds, c'est du passé.

L'endroit où se trouvait, auparavant, l'horloge à bascule. Image: watson

Oui, on parle bien de ceci:

Image: Instagram

Oui, là:

Image: Instagram

Car même si cette horloge n'était pas aussi massive que celle de la façade du bâtiment, elle était bien utile pour jeter un coup d'œil clair et rapide à l'heure, à en croire les Chaux-de-fonniers. Il sera désormais impossible de le faire en déboulant dans le hall de sa gare à toute vitesse.

Les CFF ont précisé que l'horloge ne sera pas remplacée. Et pour cause: il ne s'agissait pas d'une de leurs horloges officielles et ils ne disposent pas des «pièces de rechange adéquates» pour la réparer. Pour celle qui se veut Métropole Horlogère, l'ironie est totale.

Les horloges de la façade et Tissot ne bougent pas

Si la situation concerne l'horloge à bascule du hall, les autres pendules présentes dans la gare ne bougent pas. La grande horloge de la façade de la gare n'est pas concernée et continuera d'indiquer l'heure aux Chaux-de-fonniers.

On pourra toujours lire l'heure avant de rentrer dans la gare. Image: KEYSTONE

On pourra aussi lire l'heure via le monument Tissot, inauguré en décembre 2022, sur la place devant le bâtiment de la gare.

Image: KEYSTONE

Et puis, les horloges CFF présentes sur les quais sont, elles, assurées de continuer à nous donner l'heure exacte du départ des trains. Et pour celles-ci, les pièces de rechange ne devraient pas être un problème.

