Un employé des CFF tabasse un homme

Les Hautes écoles suisses risquent de perdre gros dès janvier

La clause de sauvegarde voulue par la Suisse en matière d'immigration ne fait pas l'unanimité à Bruxelles. Elle suscite même une vive réaction de la part de certains états membres. La recherche helvétique pourrait à nouveau faire les frais de ces désaccords.

C'est la dernière ligne droite dans les négociations entre Berne et Bruxelles sur la modernisation des accords bilatéraux. Dans certains domaines comme la reprise dynamique du droit et le règlement des différends, on assiste à des avancées considérables. Dans d'autres, on est encore en plein marchandage pour trouver des compromis et des solutions.