La saison des énormes bouchons au Gothard est ouverte

Cela correspond à une heure et 40 minutes d'attente, a précisé le TCS. Il recommande d'emprunter un itinéraire alternatif via l'autoroute A13 et le tunnel du San Bernardino.

Ce fiasco à 300 millions qui embarrasse l’armée suisse

Les avertissements à propos des risques qui entouraient l'achat d'un drone «de luxe» n'avaient pourtant pas manqué en 2015. Mais malgré tout, une majorité du Parlement fédéral a validé le projet. Il a déjà coûté 300 millions, mais risque désormais de tomber à l'eau.

Il devait faire des miracles. Plus grand, plus silencieux, doté d'une durée d'autonomie supérieure à celle de l'ancien modèle Ranger, adapté à tous les temps, fournissant de bien meilleures images, pouvant être engagé dans presque toutes les circonstances. De plus, grâce à un système d'évitement révolutionnaire, le nouveau drone devait pouvoir voler de jour de manière autonome dans des espaces non sécurisés.