Ce wagon-restaurant CFF bannit le cash et ça agace

ARCHIV - ZUR MELDUNG DASS DIE SBB BIS INS JAHR 2021 150 SPEISEWAGEN IM BETRIEB HABEN WILL, STELLEN WIR IHNEN DIESES ARCHIVBILD ZUR VERFUEGUNG - Logo des elvetino Speisewagens von aussen, aufgenommen a ...
A partir du 6 octobre, fini le paiement en espèces dans le wagon-restaurant de l'IC51.Image: KEYSTONE

Ce wagon-restaurant CFF bannit le cash et ça agace

A partir de la semaine prochaine et jusqu'à la mi-décembre, il ne sera plus possible de payer en espèces au restaurant de l'IC51 entre Bienne et Bâle. L'objectif des CFF? Optimiser leurs processus et améliorer le service. Les chèques Reka ne seront bientôt plus acceptés non plus.
03.10.2025, 15:0303.10.2025, 15:03

Dès lundi, les CFF testeront le «paiement sans espèces dans le bistrot» de l'IC51. L'objectif: optimiser les processus internes, selon le site de l'entreprise.

En d'autres termes, cela revient à réduire le temps d'attente, accélérer le service et améliorer l'hygiène et la sécurité alimentaire.

Une décision critiquée

Pendant la phase de test, il ne sera donc plus possible de payer avec des billets ou des pièces, mais uniquement par carte ou avec son smartphone. On pourra par ailleurs se procurer des bons d'achat dans les centres de voyages des CFF. L'essai durera jusqu'au 13 décembre.

Voici à quel point Twint menace l'argent liquide en Suisse

Konsumentenschutz, l'association de protection des consommateurs alémanique, critique la démarche. Les services publics doivent rester accessibles aux personnes qui ne possèdent ni smartphone ni carte bancaire, déclare Jan Liechti, responsable juridique à bluewin.ch.

Les chèques Reka plus acceptés à la fin du mois

Et ce n'est pas tout. En effet, selon le média en ligne, on ne pourra plus non plus payer avec des chèques Reka papier dans les bistros CFF à compter du 23 octobre. Des chèques qui ne seront émis que jusqu'à la fin de l'année, mais qui resteront valables après cette échéance, avait déclaré Reka au printemps.

Cela ne semble plus valoir pour les wagons-restaurants. Seule la carte de la Caisse suisse de voyage est désormais acceptée. Jan Liechti déplore:

«On comprend difficilement pourquoi les CFF ne prennent plus nos chèques dans ses bistrots juste avant la fin officielle.»
Comment Google veut concurrencer les CFF

Quoi qu'il en soit, la compagnie semble garder le cap. Ainsi, on ne peut plus accéder aux toilettes des gares qu'avec une carte bancaire. D'autres communautés tarifaires ont aussi déjà renoncé à l'argent liquide, ou sont en train de changer leurs systèmes. Parmi elles, l'entreprise de transport Aargau Verkehr AG (AVA), qui remplacera tous ses distributeurs automatiques de billets d'ici 2027 pour passer au paiement digital.

(Traduit et adapté par Valentine Zenker)

