Les huit étages du bâtiment «Travis» abriteront 86 logements et des commerces. Image: CFF

Les CFF lancent un chantier complexe en Suisse romande

La commune de Renens (VD) et les CFF ont officiellement posé jeudi la première pierre du bâtiment «Travis», qui constitue la dernière pièce du nouveau quartier de la gare.

Lancés en 2023 et devisés à 75 millions de francs pour CFF Immobilier, les travaux du bâtiment «Travis» sont programmés jusqu'à fin 2026.

Après l'inauguration en décembre passé du dernier des trois bâtiments du Parc du Simplon, abritant notamment le centre d'exploitation des CFF, «Travis» – dont le nom vient des traverses ferroviaires – constitue la dernière pièce du quartier «Quai Ouest» qui remodèle le quartier de la gare, soulignent jeudi les CFF dans leur communiqué.

Un chantier complexe

Les huit étages du nouvel édifice abriteront 86 logements, des commerces ainsi qu'un nouveau passage pour rejoindre à pied les quartiers à l'est de Renens. Quant aux six niveaux inférieurs, ils accueilleront notamment une vélostation et 153 places de parking, dont 50 pour le P+Rail.

Les CFF soulignent qu'il s'agit d'un chantier complexe. Les travaux de terrassement ont nécessité l'excavation d'un volume important de matériaux. De plus, la proximité immédiate des voies ferrées et de la route, couplée à un périmètre restreint, a rendu l'excavation particulièrement compliquée.

La cérémonie de la première pierre s'est déroulée jeudi matin en présence notamment du syndic de Renens, Jean-François Clément, de Salomé Mall, responsable développement à CFF Immobilier, et du directeur de l'entreprise Steiner Construction, Pascal Langeron. (jzs/ats)