Le trafic ferroviaire entre Lausanne et Genève va reprendre

Des travaux exceptionnels ont créé des suppressions et de gros retards. Depuis 11h, les trains circulent à nouveau normalement.

Le trafic ferroviaire est fortement limité en gare de Renens (VD). Logiquement, de nombreux trains sont touchés par ces travaux exceptionnels. Retards et suppressions sont attendus dans la matinée.

Les CFF annoncent la mise en place de bus de remplacement. Les lignes IC1, IR90, R3 et R4 sont concernées et les voyageurs entre Renens (VD), gare et Bussigny, gare et inversement utilisent les bus de remplacement (EV), ont annoncé les CFF.

Depuis 11h, les experts ont pu régler le dérangement et le trafic a pu reprendre normalement. (svp)