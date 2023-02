Après plusieurs décennies, la collaboration entre les gares CFF et les distributeurs Selecta pourrait bientôt prendre fin. Image: KEYSTONE

Cet objet emblématique pourrait disparaître des gares CFF

Depuis des décennies, plusieurs milliers de distributeurs rouges et blancs Selecta sont installés dans les gares des chemins de fer fédéraux. Le contrat est remis en jeu, pour le plus grand plaisir des concurrents.

Benjamin Weinmann / ch media

Ils font partie des gares au même titre que les trains et les voies: les distributeurs de snacks Selecta rouges et blancs. Depuis des décennies, on les trouve sur les quais, toujours à disposition pour étancher sa soif ou apaiser une fringale. Le choix de bouteilles de Coca-Cola, de nids d'oiseau, de boissons énergisantes ou de friandises est orienté vers une consommation rapide.

Cette collaboration de plusieurs décennies pourrait pourtant bientôt prendre fin - et provoquer un trou dans les caisses de l'entreprise en crise. En effet, les CFF lancent un nouvel appel d'offres pour l'attribution des emplacements des distributeurs de snacks, comme l'a confirmé la porte-parole Luana Quinter en réponse aux informations de CH Media.

Le contrat avec Selecta court jusqu'à la fin de l'année, comme le souligne Quinter. C'est pourquoi l'appel d'offres pour des surfaces de distributeurs automatiques dans les gares CFF de toute la Suisse sera publié cette semaine. Elle ne veut pas encore donner de détails à ce sujet.

On ignore combien de sites sont concernés et si les CFF recherchent un seul partenaire ou plusieurs fournisseurs.

Aujourd'hui, Selecta exploite plus de 3500 distributeurs automatiques dans les gares CFF et réalise, selon les initiés, un chiffre d'affaires de 20 à 25 millions de francs.

«Cela pourrait être très douloureux pour Selecta»

Pour l'entreprise basée à Cham (ZG), ce serait la perte d'un contrat de prestige sur le marché national. Le chiffre d'affaires réalisé avec les CFF est certes faible par rapport au chiffre d'affaires total de Selecta - 1,4 milliard de francs avant la pandémie.

Mais le contrat CFF est considéré comme très rentable. En effet, les distributeurs contiennent en premier lieu des boissons et des snacks de longue conservation à des prix relativement élevés. «Une telle perte pourrait être très douloureuse pour Selecta», déclare un initié. Selon la porte-parole de l'entreprise, Serina Künzli, Selecta participera donc à l'appel d'offres.

Un partenariat de longue date

Selecta et les CFF ont une longue histoire commune. Leur liaison remonte à l'année 1898. A l'époque, les CFF actuels - qui n'ont été fondés qu'en 1902 - n'existaient pas encore. Le réseau ferroviaire était constitué de petits chemins de fer privés régionaux. A l'époque, les automates de la SAG (Société suisse des automates), servaient de balances et étaient garnis de chocolat de la marque Stollwerck.

En 1969, Selecta rachète la SAG et exploite depuis lors les distributeurs automatiques dans les gares.

Qui pour remplacer Selecta?

Selon les rumeurs, la société Dallmayr pourrait être intéressée. Aujourd'hui déjà, l'entreprise allemande exploite 12 000 distributeurs de snacks et de café dans notre pays, principalement dans les bureaux et les sites de production.

Interrogé à ce sujet, Adrian Rentsch, chef de Dallmayr Suisse, a déclaré qu'une participation à l'appel d'offres serait examinée, pour autant qu'il s'agisse d'une partie des sites actuels. L'entreprise ne postulera pas pour l'ensemble du réseau - notamment parce que les distributeurs automatiques dans les lieux publics sont souvent victimes de vandalisme.

Valora fait profil bas

L'entreprise italienne de distributeurs automatiques IVS et le fournisseur américain National sont également cités comme concurrents potentiels. Ce dernier n'a pas répondu à la demande de CH Media. Un représentant de la filiale d'IVS, Demomatic, fait en revanche remarquer que l'entreprise se concentre sur ses activités au Tessin.

Pascal Uffer, chef de la start-up zurichoise Boostbar en plein essor, déclare qu'il va certainement examiner de plus près ce qui est probablement le plus grand contrat de distributeurs de snacks de Suisse. Mais le plus probable pour Boostbar serait des coopérations avec d'autres fournisseurs, où la jeune entreprise apporterait des solutions numériques comme des distributeurs automatiques intelligents ou des réfrigérateurs.

Et puis il y a Valora. Le détaillant, qui appartient depuis 2022 au groupe mexicain Femsa, a récemment commencé à installer ses propres distributeurs de snacks dans les espaces publics sous sa marque K-Kiosk. Mais en raison de problèmes de livraison, il n'en existe aujourd'hui que 120 au lieu des 300 prévus.

En ce qui concerne la nouvelle attribution du contrat CFF, Valora ne se laisse pas aller à des confidences:

«Nous avons pris connaissance de l'appel d'offres, mais nous ne nous prononçons pas davantage pour le moment»

Il est clair que plus il y a d'entreprises qui participent à l'appel d'offres, plus les CFF peuvent faire grimper les prix de location. C'est ce qui s'est passé lors de l'appel d'offres concernant les «convenience shops», exploités par Valora avec des concepts comme Avec et K-Kiosk. Valora a certes pu s'assurer le renouvellement du contrat en 2019 - mais à un prix nettement plus élevé.