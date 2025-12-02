bien ensoleillé
CFF: SwissPass lance une carte prépayée pour payer sans cash

Ein Zug &quot;Friedrich Duerrenmatt&quot; der SBB steht beim Bahnhof Biel, bei der Einweihung des neuen Bahnangebots in der Nordwestschweiz, am Freitag, 28. November 2025 in Biel. Per Fahrplanwechsel ...
Les transports suisses misent sur une carte prépayée accessible à tous.Image: KEYSTONE

Cette nouvelle carte CFF vise un type très spécifique de voyageurs

Pour les clients sans smartphone, SwissPass introduit une carte prépayée rechargeable, utilisable partout et conçue pour faciliter l’achat spontané de billets.
02.12.2025, 14:50

L'Alliance SwissPass lance la carte prépayée. Elle doit permettre à la clientèle n'ayant pas de smartphone ni de carte de crédit de continuer à acheter spontanément un billet de transports publics.

Grâce à cette carte, les voyageurs pourront acheter leur billet rapidement et sans contact à tous les points de vente et tous les distributeurs. Y compris ceux qui n’acceptent pas l’argent liquide, comme certains appareils qui seront mis en place cette année encore, indique mardi l'alliance.

La carte prépayée: pour continuer à emprunter les transports publics sans smartphone ni carte de crédit.
La carte prépayée: pour continuer à emprunter les transports publics sans smartphone ni carte de crédit.Image: Swisspass

La carte SwissPass permet déjà à la clientèle d’acheter des titres de transport sans smartphone ni carte de crédit. Toutefois, contrairement au SwissPass, carte personnelle avec laquelle les billets sont généralement payés sur facture mensuelle.

«La nouvelle carte prépayée est rechargeable et non personnelle, donc anonyme.»
Swisspass

Comment ça marche

Les gens peuvent désormais acheter et recharger leur carte prépayée en ligne ou auprès de tous les points de vente des entreprises de transport partenaires, partout en Suisse. Aucun dépôt n’est demandé pour cette carte «anonyme et transmissible», mais un chargement initial d’au moins 10 francs est requis lors de l’achat.

Dans les cantons de Berne, Soleure, Fribourg et Bâle-Campagne, ces cartes non nominatives sont aussi proposées dans certaines filiales de la Poste Suisse dans le cadre d’un projet pilote d’un an. A l’issue de cette phase test, la branche déterminera comment adapter le réseau de vente à moyen terme. (jah)

Voici comment les voleurs des bornes CFF opèrent
