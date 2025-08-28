ciel couvert17°
Les CFF fêtent les 100 ans du barrage de Barberine.
Le barrage de Barberine a été construit entre 1921 et 1925 par les CFF.Image: PHOTOPRESS-ARCHIV

Les CFF célèbrent ce monument «fondamental»

L'ex-régie fédérale fête les 100 ans du barrage de Barberine. Essentiel pour l'approvisionnement en électricité des trains, l'ouvrage a contribué à l’indépendance énergétique de la Suisse après la Première Guerre mondiale.
28.08.2025, 13:5428.08.2025, 13:54
Les CFF ont célébré jeudi les 100 ans de la mise en service du barrage de Barberine, essentiel pour l'approvisionnement en électricité des trains. Situé à Finhaut (VS), ce monument du patrimoine industriel suisse est le plus souvent immergé dans le lac d'Emosson.

«Il y a 100 ans, des pionniers achevaient un ouvrage fondamental pour les CFF, la vallée du Trient, le canton du Valais et l'ensemble de la Suisse», écrivent les CFF dans un communiqué. Pour fêter cet anniversaire, autorités communales et cantonales se sont réunies sur le site de l'usine électrique de Châtelard, aux côtés de représentants de la compagnie ferroviaire.

De gauche a droite, Vincent Ducrot, CEO des CFF, Andrea Ridolfi, president de la commune de Finhaut, Franziska Biner, Conseillere d&#039;Etat valaisanne, Martin von Kanel, vice-directeur de l?Office f ...
De gauche a droite, Vincent Ducrot, CEO des CFF, Andrea Ridolfi, président de la commune de Finhaut, Franziska Biner, conseillère d'Etat valaisanne, Martin von Kanel, vice-directeur de l'Office fédéral des transport, Joelle Hars, cheffe Energie et membre de la direction de la division infrastructure des CFF et Jacques Gay-Croisier, responsable de l'exploitation.Keystone

Assurant une grande partie de leur approvisionnement énergétique, les CFF produisent 80% de l'électricité qui alimente leurs trains. Cette dernière, appelée aussi «courant de traction», est générée grâce à leurs huit centrales hydroélectriques et cinq centrales communes. L'aménagement hydroélectrique de Barberine, dont Châtelard fait partie, couvre aujourd'hui environ 15% de ces besoins.

Indépendance énergétique

À l'occasion du jubilé, l'association «Barberine 100» a mis en place diverses activités, dont des représentations théâtrales – qui auront lieu du 29 août au 12 octobre – et deux expositions. À découvrir à Finhaut. Le comité a aussi publié un ouvrage commémoratif qui retrace un siècle d’hydroélectricité dans la région.

Construit entre 1921 et 1925 par les CFF, le barrage de Barberine a transformé le paysage local et contribué à l’indépendance énergétique du pays après la Première Guerre mondiale.

Révolution à venir chez les CFF

C'est la construction du barrage d'Emosson en 1972 qui a plongé l'ouvrage dans les eaux du lac d'Emosson. Il est encore possible de voir l'ancien barrage lorsque le niveau du réservoir est bas, généralement au printemps. (jzs/ats)

En 1972, la construction du barrage d&#039;Emosson, en aval, a noy� le barrage de Barberine sous les eaux du lac d&#039;Emosson. Il encore possible de voir l&#039;ancien barrage lorsque le niveau du r ...
En 1972, la construction du barrage d'Emosson, en aval, a noyé le barrage de Barberine sous les eaux du lac d'Emosson.Keystone

