Révolution à venir chez les CFF

Le passage à 100% de courant renouvelable s'inscrit dans la stratégie de développement durable des CFF. L'objectif est de contribuer à l'Accord de Paris sur le climat et de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2018. Les CFF ambitionnent même de réduire ces émissions de plus de 90% d'ici 2040. (ats)

Parallèlement, ils achètent sur le marché la quantité correspondante d'électricité renouvelable produite en Suisse et dans le reste de l'Europe.

Jusqu'ici, 90% du courant ferroviaire étaient issus de l'énergie hydraulique, tandis que les 10% restants provenaient d'une participation dans l'énergie nucléaire datant des années 1970. Désormais, les CFF n'utilisent plus l'électricité provenant de cette participation, mais la revendent sur le marché.

