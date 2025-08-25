assez clair, brumeux
Retour à la normale sur la ligne CFF Fribourg-Berne

Nagelneue Gleise sind fertiggestellt waehrend den Abschlussarbeiten auf der Baustelle am Bahnhof Schmitten, am Mittwoch, 20. August 2025 in Schmitten. Waehrend 8 Wochen hat die SBB auf der Bahnlinie z ...
Plus de 200 personnes ont travaillé sur ces chantiers CFF.Keystone

Bonne nouvelle pour les usagers des CFF

Retour à la normale ce lundi matin sur la ligne CFF Fribourg-Berne. Après 8 semaines d'importants travaux, les trains y circulent à nouveau.
25.08.2025, 06:2125.08.2025, 06:21
Les usagers de la ligne ferroviaire entre Fribourg et Berne retrouvent leurs bonnes habitudes lundi matin. Depuis 4h00, les trains circulent à nouveau normalement sur ce tronçon, après huit semaines de travaux de modernisation des infrastructures menés par les CFF.

Les installations de sécurité ont été remontées et soumises à des tests de fonctionnement. Des courses d'essai ont également eu lieu dimanche, ont indiqué dimanche les CFF dans un communiqué.

Les CFF mènent des discussions secrètes pour une nouvelle liaison

Des travaux de finition interviendront encore pendant quelques semaines sur cette ligne, «avec des répercussions ponctuelles pour la clientèle, notamment en soirée».

Chantiers à 90 millions

Du 27 juin au 25 août, plus de 200 personnes ont travaillé sur ces chantiers d'un montant de 90 millions, ont rappelé les CFF. Parmi les principales réalisations, on trouve la rénovation complète de la gare de Schmitten (FR) ou la remise à neuf de 29 aiguillages.

La compagnie ferroviaire souligne que le service de bus de substitution a bien fonctionné durant ces huit semaines et a été apprécié par les usagers. Cinq lignes de remplacement ont été mises en place, avec quelque 70 bus et plus de 150 chauffeurs. (jzs/ats)

Impôt fantôme ou égalité entre locataires et propriétaires? En septembre prochain, nous voterons sur l’abolition de la valeur locative. Voici les réponses aux principales questions à ce sujet.
En sa qualité de ministre des Finances, la présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter surveille de près les caisses fédérales. Pourtant, malgré des pertes estimées à environ 400 millions de francs pour l'Etat, le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de voter oui à la suppression de la valeur locative. La conseillère fédérale l'a affirmé:
