Les élus vaudois sont en pétard à cause de l'horaire CFF

Le changement d'horaire des CFF prévu pour 2025 est au centre d'une polémique intercantonale qui ne semble pas désenfler.

Les parlementaires vaudois ont exprimé mardi leur désapprobation et leur inquiétude face à la refonte de l'horaire 2025 des CFF pour la Suisse occidentale et la hausse des tarifs des transports publics. Deux résolutions, non contraignantes pour le gouvernement, ont été votées dans la foulée.

La première invite le Conseil d'Etat à soutenir la liaison directe entre Genève et l'Arc jurassien, via Yverdon, supprimée pour dix ans, et demande aux CFF de revoir leur copie du nouvel horaire 2025. Son auteur, le PLR Jean-Daniel Carrard, a jugé «inacceptable» que cette ligne soit «sacrifiée».

«Cette refonte a un goût amer pour la Suisse romande» Jean-Daniel Carrard, député PLR du Nord vaudois au Grand conseil

Si les cadences entre l'Arc jurassien et Lausanne seront doublées, les voyageurs se rendant à Genève ou Genève-Aéroport depuis l'Arc jurassien (ou dans le sens inverse) devront passer par Renens (VD) ou Lausanne pour changer de train.

«Cette perte d'accessibilité est un coup très dur pour Yverdon et nous craignons des conséquences délétères» Pierre Dessemontet, député socialiste du Nord vaudois au Grand conseil

Plusieurs députés ont aussi rappelé que ce nouvel horaire dès 2025 était le miroir de l'important retard pris dans le renouvellement et la mise à niveau des infrastructures ferroviaires en Suisse romande.

«Horaire de crise»

La conseillère d'Etat Nuria Gorrite, en charge de la mobilité, a défendu cette refonte annoncée la semaine dernière par les CFF et la Conférence des transports de la Suisse occidentale (CTSO).

«C'est un horaire de crise avec malgré tout des améliorations» Nuria Gorrite, conseillère d'Etat

Elle a cité la cadence à 30 minutes entre Yverdon et Lausanne, affirmant que 81% des usagers qui montent à Yverdon se rendent à Lausanne, selon des statistiques. Elle a aussi rappelé que la ligne Bienne-Neuchâtel-Genève n'était pas abandonnée et que la liaison directe serait «progressivement réintroduite» en lien avec l'avancement des différents chantiers, avec «un examen fait d'année en année».

La résolution a été acceptée par 92 oui, 31 non et 15 abstentions.

«Hausse incompréhensible»

La deuxième résolution adoptée mardi (68 oui, 60 non et 12 abstentions), portée par l'élue de la gauche radicale (EP) Céline Misiego, concerne la hausse des tarifs de 4,3% en moyenne des transports publics, annoncée récemment par l'Alliance Swiss Pass. «Incompréhensible et à l'encontre du bon sens», selon la députée.

Avec ce texte, le Grand Conseil souhaite que le Conseil d'Etat «s'engage pour le rétablissement des financements fédéraux aux transports publics, contre les projets de hausse mis en consultation par l'Alliance SwissPass et pour le maintien des tarifs de la Communauté tarifaire vaudoise (Mobilis)».

La Verte Rebecca Joly a souligné la contradiction entre une hausse des tarifs et une détérioration de l'offre pour la Suisse romande. Son collègue de parti Yannick Maury a critiqué la hausse plus importante (4,8%) des billets de 2e classe par rapport à ceux de 1ère classe (1,9%). «Cela devrait être l'inverse» dans une logique de soutien aux classes moyennes, a-t-il dit. A droite, la PLR Florence Gross a estimé ces hausses «malheureuses, mais nécessaires», vu notamment le besoin de modernisation du parc ferroviaire.

