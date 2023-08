Réouverture du Gothard seulement en 2024? Les CFF sont dans le flou

Réouverture du Gothard seulement en 2024? La situation est «grave»

Les pontes des CFF ont fait un point ce mercredi pour évaluer la situation suite au déraillement au Gothard. Une situation «grave» pour l'économie.

Plus de «Suisse»

Le CEO de l'ex-régie fédérale Vincent Ducrot. Keystone

L'accident du Gothard jeudi dernier est «grave» pour les CFF et pour l'économie et a «un impact international», a déclaré le CEO de l'ex-régie fédérale Vincent Ducrot mercredi devant les médias à Berne. Il a présenté ses «excuses» au nom de l'entreprise.

«Nous ne connaissons toujours pas la cause exacte du déraillement», a indiqué Ducrot, six jours après le déraillement de 16 wagons de marchandises dans le tunnel de base du Gothard près de Faido (TI), qui n'a pas fait de blessé. «Les dégâts sont bien plus importants qu'estimés initialement», mais aucun chiffre n'a été articulé.

A ce jour, aucune irrégularité n'a été constatée. Un état-major de crise a été mis en place. «Nous allons apprendre de ce qui s'est passé», a promis Ducrot. Les médias n'ont pour l'heure pas accès au lieu de l'accident.

A quand un retour à la normale?

La priorité va au déblaiement et à la remise en circulation progressive des trains, via le tube est, qui n'a pas été endommagé. L'ex-régie fédérale a promis de «renforcer encore la sécurité» de son système et en appelle à ne faire aucune spéculation en l'état.

Selon les CFF, les travaux du tunnel peuvent durer jusqu'au «début de l'année prochaine». Rudolf Büchi, responsable de l'infrastructure, est resté délibérément dans le vague: «Nous pourrons donner des indications plus précises dans une ou deux semaines». Concrètement, ils souhaitent alors informer sur une date précise et sur les autres restrictions. (jah/ats)