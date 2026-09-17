Trafic CFF interrompu entre Renens et Morges à cause d'une panne

Des perturbations sont à prévoir jusqu’à au moins 20h30.

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Une panne électrique paralyse la ligne CFF Lausanne-Genève jeudi soir et rend le trafic impossible entre Renens (VD) et Morges (VD). Selon un journaliste de Keystone-ATS présent sur place, la perturbation devait durer jusqu'à 20h30 au minimum, selon les informations données en gare.

Le site internet des CFF affichait plus tôt dans la soirée que la perturbation allait durer jusqu'à 18h30 environ. Une porte-parole des CFF a toutefois indiqué à Keystone-ATS qu'il fallait s'attendre à ce que la perturbation dure plus longtemps,. Selon le message affiché sur le site de la compagnie ferroviaire, les lignes IC1, IR15, IR90, IR95, RE33, R8 et R9 sont concernés par la perturbation.

Des retards et des suppressions sont à prévoir. Des bus de remplacements vont être mis en place, a encore précisé la porte-parole des CFF. A Allaman par exemple, des centaines de personnes en rade consultaient avec désarroi leurs téléphones et les écrans tactiles des CFF. La seule navette qui fonctionnait était celle des usagers qui montaient et redescendaient tour à tour d’un train resté à quai.

Le trafic routier est lui aussi perturbé sur l'autoroute A1 entre Rolle (VD) et Ecublens (VD). Le site internet du Touring club Suisse (TCS) indique qu'un incendie est en cours. La voie de droite est fermée et des retards pouvant aller jusqu'à 2h50 sont à prévoir. (sda/ats)