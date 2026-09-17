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Vaud va rouvrir une prison valaisanne fermée depuis dix ans

Fermée depuis 2017 après de sévères critiques, la prison de Martigny sera rénovée aux frais de Vaud, qui l’exploitera jusqu’en 2029.
La prison de Martigny (archives)Image: keystone

Vaud va rouvrir une prison valaisanne fermée depuis dix ans

Fermée depuis 2017 après de sévères critiques, la prison de Martigny sera rénovée aux frais du canton de Vaud, qui l’exploitera jusqu’en 2029.
17.09.2026, 15:3217.09.2026, 15:32

Une prison valaisanne désaffectée va être temporairement exploitée par le canton de Vaud. Ce dernier va financer la réhabilitation de la prison de Martigny, fermée depuis 2017, avant de l'exploiter pendant deux ans et demi, rapporte 24 heures citant un communiqué des deux cantons.

Cette fermeture intervenait après de sévères critiques sur les conditions de détention. Dans un rapport publié en 2016, la Commission nationale de prévention de la torture (CNPT) les jugeait «inacceptables au regard des standards internationaux».

Un gardien de prison aidait des détenus romands à falsifier des preuves
Un gardien de prison aidait des détenus romands à falsifier des preuves

Les deux cantons ont donc conclu une convention pour remettre en service l'établissement dès le 1er janvier 2027. Une opération qui doit notamment permettre à Vaud de répondre à ses besoins en matière de places de détention.

La prison de Martigny pourra accueillir 20 personnes en détention avant jugement, toutes sous l'autorité du canton de Vaud. L'établissement sera rattaché administrativement au Service pénitentiaire vaudois (SPEN), qui en assurera la direction et fournira également le personnel chargé de l'encadrement des détenus.

Combien ça va coûter?

Avant de pouvoir rouvrir ses portes, le bâtiment doit toutefois être remis en état et aux normes. Ces travaux sont estimés à 750 b000 francs. Ils seront conduits par les services valaisans, mais financés par le SPEN. Cette somme sera ensuite déduite du loyer payé par Vaud durant la période d'exploitation.

Cette exploitation vaudoise sera temporaire. La convention court jusqu'au 30 juin 2029. A cette date, le canton du Valais reprendra l'exploitation de la prison pour l'intégrer à son propre dispositif pénitentiaire.

Ce que deviendra précisément l'établissement n'est pas encore déterminé. Son affectation dépendra de l'évolution des besoins et de l'organisation du dispositif pénitentiaire valaisan.L'accord permet ainsi à Vaud de disposer temporairement de 20 places à Martigny. Le Valais, lui, reprendra en 2029 une prison réhabilitée et remise aux normes. (jah)

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