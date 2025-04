Circulation ferroviaire perturbée entre Lausanne et Vevey

Un dégât à la voie provoque des retards et des suppressions sur plusieurs lignes sur l'Arc lémanique.

Plus de «Suisse»

Le trafic ferroviaire est fortement perturbé, ce vendredi 11 avril 2025, entre Lausanne et Cully, sur la ligne reliant Lausanne à Vevey. Un dégât sur la voie a contraint les CFF à restreindre la circulation des trains dans ce secteur ce matin. La situation devrait durer au moins jusqu’à midi.

Trois lignes concernées

Les lignes IR90, R1 et R2 sont directement touchées par cette restriction. Des retards et des suppressions sont à prévoir tout au long de la matinée. Selon les CFF, il est actuellement impossible de garantir le respect des horaires ni les correspondances habituelles.

Image: watson

De nombreux voyageurs ont déjà signalé des difficultés à rejoindre leur destination, notamment en direction de Vevey, Montreux ou Genève. Les panneaux d’affichage en gare indiquent des retards variables, parfois supérieurs à 30 minutes.

Les CFF invitent les voyageurs à consulter régulièrement les horaires en ligne ou l’application Mobile CFF avant leur départ. Des bus de remplacement ne sont pas encore annoncés à cette heure, mais des ajustements pourraient être mis en place si la situation se prolonge. Les voyageurs sont également priés de prévoir plus de temps pour leurs trajets et, si possible, de reporter leurs déplacements non urgents. (jah)