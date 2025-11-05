De gauche à droite, les meilleures croquettes pour chien du classement. Image: montage watson

Migros, Coop ou Denner? Voici le top 10 des croquettes pour chien

La télévision suisse alémanique a testé dix produits alimentaires pour chien. Leur classement prouve que le prix n'est pas un indicateur de qualité.

Faut-il vraiment acheter de la nourriture chère pour son chien? Est-elle vraiment meilleure? Ce sont les questions que se sont posées Kassensturz et le magazine de consommateurs K-Tipp. Dix types de croquettes pour chiens adultes ont été testés.

En laboratoire, les experts ont analysé ce qu’on appelle des aliments complets, des nourritures censées garantir à l’animal un apport équilibré avec tous les nutriments essentiels, y compris les vitamines et minéraux nécessaires à sa santé.

Croquettes pour chiens: de grandes différences de prix

Les écarts de prix sont colossaux: le produit le moins cher coûte 0,95 franc le kilo, le plus cher 9 francs. Et une fois encore, le résultat est clair: cher ne veut pas forcément dire meilleur.



Le grand gagnant du test est le «Wau Wau» de Denner. Avec un prix de 1,65 franc le kilo, il figure parmi les produits les moins chers du panel. Sa composition est jugée correctement déclarée, et il contient tous les nutriments nécessaires dans les bonnes proportions.

Autre excellente surprise: les croquettes «Romeo Classic» d'Aldi, qui obtiennent elles aussi la note «très bien». C’est même le produit le moins cher du test, à seulement 0,95 franc le kilo.

Migros est le mauvais élève

En revanche, le grand perdant est le «Oskar Adult Sensitive» de Migros. Les taux de vitamines A et D mesurés y étaient inférieurs aux valeurs recommandées. Migros, de son côté, rejette la critique. Dans une déclaration, l’entreprise souligne que les exigences légales concernant les vitamines A et D sont bel et bien respectées, grâce à des contrôles internes et externes.

La vétérinaire spécialisée Stefanie Handl, qui a participé au test, a constaté que près de la moitié des produits testés indiquaient des quantités quotidiennes trop élevées. Un problème qui concerne surtout les chiens peu actifs. Pour éviter le surpoids, elle conseille donc de peser régulièrement les chiens et d’adapter les portions en conséquence. (cst)

Traduit de l'allemand