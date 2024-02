Sandy et Luna étaient-ils le même chien? C'est qu'a dû trancher la justice vaudoise. (image d'illustration) Keystone

Cette Romande a manigancé un plan sournois pour enlever un chien

Certaines personnes ne peuvent vivre sans leur moitié animale. En 2020, une retraitée vaudoise a disparu avec la jeune golden retriever d'une amie. Elle est revenue avec l'animal sous un faux nom et sans sa puce. La justice a récemment tranché sur le cas.

Une chienne enlevée en Suisse qui disparaît trois semaines en France et revient sans sa puce d'identification dans un autre canton? C'est 24 heures qui nous conte cette histoire surprenante d'amitié trahie, de tristesse et de vengeance autour d'une chienne golden retriever.

Tout commence en 2020. Loraine*, habite un village de la Riviera vaudoise avec sa chienne Sandy*, âgée de trois ans. La quadragénaire, animatrice socioculturelle, est liée à une autre habitante du village, Josette*. La retraitée promène parfois la jeune golden retriever. Mais Josette estime que Loraine s'occupe mal de Sandy. Elle finit par dénoncer un «manque de soins» à l'animal directement aux services vétérinaires, qui abondent dans son sens. VRAIMENT?

En décembre 2020, Sandy se volatilise du jour au lendemain — presque en même temps que Josette.

Josette revient avec... Luna

Loraine est désemparée. La jeune femme cherche sa jeune chienne partout durant des mois, mais sans la retrouver. Elle le vit très mal, fait des insomnies.

«J’ai posé des affiches, fait de la communication animale et lancé des démarches en justice» Loraine*

Ce qu'elle ne sait pas, c'est que Josette est déjà revenue depuis longtemps en Suisse. Elle s'est installée en Valais. Avec elle, une jeune chienne golden retriever nommée... Luna.*

Loraine finit par l'apprendre. Elle appelle la police, qui débarque chez Josette pour l'arrêter. Ils retrouvent la jeune chienne. Son profil est comparé avec celui de Sandy et la ressemblance physique est totale, jusqu'à un signe distinctif très particulier sur le museau.

Vingt jours en Ardèche

Mais les choses ne sont pas si simples. Josette présente des documents officiels établis en France. Selon ces papiers, la bête a été adoptée en Ardèche. Si tout laisse à penser que Luna est Sandy, Josette nie fermement devant la police et la justice.

Deuxième preuve au dossier, ou plutôt absence de preuve: une puce électronique de reconnaissance. Sandy en avait une placée dans son épaule gauche. Luna n'en a pas, mais arbore à la place une cicatrice. Mais ce qui serait une preuve immédiate pour tout lecteur de polar doit d'abord être pesée et soupesée par les tribunaux.

Loraine harcèle Josette

Devant ce cas très particulier, la justice décide de placer la jeune chienne à la SPA. Dans la foulée de ces montagnes russes d'émotions, Josette tombe gravement malade.

La procédure s'étale en longueur. Elle dure quatre ans et requiert l'intervention des cantons et de la Confédération. Cinq classeurs de documents s'entassent.

Durant cette période, Loraine «pète un plomb», comme le reconnaîtra plus tard la juge: elle taggue l'entrée de l'immeuble de Josette et endommage la porte de son appartement. Jusqu'au jour où, sous effet de l'alcool, elle l'intimide depuis son véhicule.

Sandy et Luna sont le même animal

Le jugement est tombé cette semaine, au terme de deux jours de procès, à Vevey. Grâce à «des indices confinant à la certitude», la justice estime que Sandy et Luna sont bel et bien le même animal. Elle condamne Josette, qui a «ourdi un plan rocambolesque» pour l'enlever, à 150 jours-amende avec sursis et 1200 francs d’amende.

«La seule vraie victime ici, c’est la chienne» La juge

Loraine, de son côté, n'est pas en reste. Elle est condamnée pour ses excès envers Josette à 15 jours-amende avec sursis. Mais elle a pu récupérer son animal.

*prénoms d'emprunts

