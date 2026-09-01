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Les codirecteurs du NIFFF remettent leur poste

Quelques images du Nifff 2025.
Le comité du festival avait décidé en septembre 2025 de lancer un audit professionnel indépendant.Image: Nifff / montage watson

Les codirecteurs du NIFFF remettent leur poste

La codirectrice et le codirecteur du Neuchâtel International Fantastic Film Festival (NIFF), Kate Reidy et Hugues Houmard, remettent leur mandat à la fin de l'année. Ils avaient été nommés par intérim.
01.09.2026, 20:4001.09.2026, 20:40

Les deux postes sont mis au concours et les postulations ouvertes, souligne mardi le NIFF dans un communiqué, sans mentionner les raisons de leur départ.

Le comité du festival avait décidé en septembre 2025 de lancer un audit professionnel indépendant, à la suite de critiques de collaborateurs qui mettaient en cause le management. Plusieurs démissions et burn-out avaient été enregistrés.

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Les retours du personnel demandaient de revoir certains aspects de l'organisation. Le NIFFF a ensuite annoncé, fin novembre 2025, la fin de sa collaboration avec le directeur général et artistique Pierre-Yves Walder.

Le duo aura donc dirigé conjointement le NIFFF pendant une seule édition, celle des 25 ans du festival. Le directeur administratif Hugues Houmard était déjà en poste depuis l'édition 2025, tandis que la directrice artistique Kate Reidy avait assuré auparavant la fonction de programmatrice. (sda/ats)

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