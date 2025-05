Certains arbres ont développé la capacité d'entrer en symbiose avec deux groupes distincts de champignons afin d'assurer leurs besoins en eau et en nutriments. Image: imago

Polygamie naturelle: quand arbres et champignons s'associent

Une étude menée à Zurich démontre que les arbres ayant développé la capacité de s'associer par symbiose à plusieurs champignons sont plus résilients dans les climats défavorables, et ont donc une meilleure aire de répartition.

Plus de «Suisse»

La polygamie rend les arbres plus résistants, c'est ce qu'ont découvert des scientifiques de l'Université de Zurich (UZH). En effets, certains arbres s'associent simultanément à deux champignons différents, ce qui leur permet de mieux faire face au manque d'eau et de nutriments. Dans un communiqué publié jeudi par l'institution, on nous explique:

«Nos résultats indiquent que la polygamie avec deux variantes de champignons a servi de stratégie aux arbres pour s'adapter à des conditions environnementales plus rudes, c'est-à-dire pour coloniser des niches plus pauvres en nutriments et supporter des climats plus durs.» Marcel van der Heijden, scientifique de l'Université de Zurich

Un échange de bons procédés entre arbres et champignons

Au cours de l'évolution, la plupart des plantes terrestres ont établi des coopérations avec certains champignons. Ces symbioses profitent aussi bien aux champignons qu'aux arbres.

Les champignons, qui vivent sur ou dans les racines, reçoivent des arbres une partie du sucre produit par la photosynthèse végétale. En retour, les arbres sont approvisionnés en nutriments (comme le phosphate et le nitrate) ainsi qu'en eau par les champignons.

Une collaboration qui se perfectionne

Dans l'étude publiée jeudi dans la revue Ecology Letters, les chercheurs de l'UZH et du centre de compétences de la Confédération pour la recherche agricole Agroscope montrent que certains arbres ont encore amélioré ce système de coopération. Ils entrent simultanément en symbiose avec deux groupes différents de champignons mycorhiziens (qui interagissent symbiotiquement avec les racines des plantes).

Ils sont ainsi plus résistants à la chaleur et à la sécheresse. En conséquence, la répartition des arbres présentant une double symbiose est nettement plus marquée dans les régions plus sèches que dans les sites plus humides.

Selon les auteurs, ces connaissances pourraient être utiles en sylviculture (culture de la forêt), car elles permettraient de sélectionner des arbres résistants pour les zones climatiques plus arides. (ysc/ats)