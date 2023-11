Voici le plus riches de Suisse

Vendredi, le magazine Bilan a sorti son traditionnel classement des 300 plus grosses fortunes de Suisse.

Et surprise, le premier est, une fois de plus, le Français Gérard Wertheimer, propriétaire du groupe Chanel, établi à Genève.

Ce dernier est suivi par les familles Hoffmann-Oeri et Duschmalé, héritières du géant pharmaceutique Roche qui comptabilisent entre 26 et 27 milliards. L'Allemand Klaus-Michael Kühne, actionnaire majoritaire de l'entreprise Kuehne + Nagel, ferme le trio de tête, nous explique RTS info.

La famille Safra, établie aussi bien à Genève qu'au Brésil, occupe la quatrième place. Elle est active dans les domaines bancaire, immobilier et agroalimentaire.

Autre surprise, le Biélorusse Andreï Melnichenko pourtant objet de sanctions dans les pays occidentaux – dont la Suisse –, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, occupe la sixième place du classement des 300 plus grosses fortunes de Suisse. L'homme d'affaires domicilié dans la station huppée grisonne de Saint-Moritz est propriétaire du groupe Suek, un des plus gros extracteurs mondiaux de charbon.

Puis viennent ex aequo, en septième position, la famille Bertarelli, entrepreneurs-navigateurs, qui compte une fortune allant de de 15 à 16 milliards et Jorge Lemann, homme d'affaires et milliardaire hélvético-brésilien. Ce dernier a perdu deux rangs. En cause, un scandale de falsification de bilan du groupe de distribution brésilien Americanas dont sa société, 3G Capital, a fait les frais.

La famille Blocher pèse, elle, entre 14 et 15 milliards. Ça change des 2-3 milliards du premier classement en l'an 2000. Une augmentation de la fortune qui lui vaut (seulement) la huitième place.

(sia avec ats)