Cette ville romande figure dans le top 10 des meilleures destinations sportives

Lausanne figure dans le top 10 des villes sportives les plus importantes du monde, selon un nouveau classement.

L'agence de communication mondiale BCW a présenté son classement 2023 des villes les plus associées au sport. En se basant sur les opinions des fédérations internationales (FI) et des experts de l'industrie du sport, l'agence est parvenue à classer 100 villes du monde. Et Lausanne fait partie du top 10.

Une question d'image?

Pour prétendre à une bonne place dans ce classement, des liens étroits avec les Jeux olympiques, la FIFA ou les grandes ligues professionnelles de sport sont essentiels pour s'établir comme l'une des destinations sportives prestigieuses.

«Il s'agit d'une réputation qui prend du temps à se construire et qui doit être entretenue bien avant d'accueillir des événements majeurs» l'agence BCW

Paris se hisse donc en tête du classement à un an des Jeux olympiques d'été. En seconde position, on retrouve Los Angeles qui accueillera l'édition 2028. Londres conserve sa troisième place suivie de New York. Manchester rejoint le peloton des cinq premières villes. Le vainqueur de l'année dernière, Tokyo, recule de sept rangs.

Et pour découvrir où se situe Lausanne, c'est par ici👇

Voici le top 10 des villes les plus associées au sport

Paris, France Los Angeles, Etats-Unis Londres, Royaume-Uni New-York, Etats-Unis Manchester, Royaume-Uni Madrid, Espagne Barcelone, Espagne Tokyo, Japon Lausanne, Suisse Budapest, Hongrie

Si l'Espagne est présente deux fois dans ce top 10, il faudra attendre la 71ème place pour voir apparaître une deuxième ville suisse, Zurich. La ville de Gwangju, en Corée du sud, ferme ce classement à la 100ème place. (sia)