Ce lac romand est plus cool que la tour Eiffel selon les touristes

Pour être heureux, il n'est pas forcément nécessaire de voyager loin. Grâce à l'intelligence artificielle, le site spécialisé Casago a classé des sites touristiques à travers le monde. Et se promener près du plus grand lac d'Europe rendrait plus heureux que de visiter la tour Eiffel.

Le site de voyage Casago s'est amusé à classer des attractions touristiques qui procurent le plus de joie dans 100 pays. Pour y parvenir, il a utilisé la reconnaissance faciale sur des photos Instagram de 1000 lieux différents pour analyser les sourires, avec une échelle allant de 0 à 100.

Ce qu'il en ressort, c'est que globalement, ce sont les destinations latino-américaines qui rendent les visiteurs les plus heureux. Ainsi, c'est le Manawakie Eco Nature Park, au Honduras, qui récolte les plus grands sourires. Il obtient une note de 76,0% au classement mondial.

Image: casago

Le Honduras fait fort puisqu'il classe deux spots sur le podium: en troisième place, on trouve le Gumbalimba Park, avec 68,5%, juste derrière la Tobago Forest Reserve, sur une petite île appartenant à Trinité-et-Tobago.

La Suisse romande fait mieux que la tour Eiffel

En Europe, c'est l'Irlande qui se hisse à la première place avec ses falaises de Moher, qui culminent à 214 mètres.

C'est vrai que c'est joli. Image: unsplash

Suivent une église danoise, un observatoire d'extraterrestres en Slovaquie, un château portugais... jusqu'à arriver à LA destination suisse. En neuvième position du classement européen, c'est le lac Léman qui se distingue, avec la note de 43,4%.

Il ne s'agit pas du lac de Genève! casago

Il est représenté par l'icône d'un château au-dessus du lac, qui rappelle le château de Chillon. Un spot qui, il est vrai, est plutôt agréable à regarder.

On a un bien joli canton. Image: unsplash

La tour Eiffel, elle, n'est «que» à la 22e place du top 25 des destinations européennes qui donnent le sourire aux visiteurs. A la décharge de la Dame de Fer, faire la queue pendant des heures en attendant de pouvoir embarquer dans les ascenseurs ou se taper les escaliers à pied ne sont pas des activités qui rendent particulièrement heureux.

Dans le reste du monde , ça donne quoi?

Vous cherchez justement votre prochaine destination? Les classements de Casago pourront peut-être vous inspirer. Si c'est l'Asie et l'Océanie qui vous attirent, le Sri Lanka trust la première place, avec le site de Pidurangala Rock. Il est suivi par la Forêt des singes d'Ubud, en Indonésie, et la Living Land Farm au Laos.

Pidurangala Rock, à Sigiriya. Image: unsplash

En Afrique, c'est le site de Miradouro da Lua, ou Viewpoint of the Moon, en Angola, qui a su décrocher le plus de sourires chez les visiteurs. Suivent les cascades ougandaises de Sipi Falls et le pic rocheux de Lion's Head, qui surplombe la ville du Cap, en Afrique du Sud. A noter que la grande pyramide de Gizeh, ou pyramide de Khéops, n'atteint «que» la sixième place, malgré son statut de la première des Sept Merveilles du monde durant l'Antiquité.

Miradouro da Lua n'est pas un observatoire de la Lune, c'est juste que ça ressemble à la Lune. unsplash

En Amérique du Sud, deux sites occupent la première place ex æquo: le Jardin botanique de Curitiba, au Brésil, et le Chemin inca, au Pérou, où les adeptes de trek du monde entier viennent tester leurs mollets et s'en mettre plein les mirettes. A la troisième place, on retrouve El Tatio, un site unique avec près de 80 geysers actifs au Chili.

Une fois qu'on a fini la rando, au Machu Pichu, c'est pas mal non plus. Image: unsplash

Enfin, en Amérique du Nord, si le Honduras (et son Manawakie Eco Nature Park) et Trinité-et-Tobago (avec la Tobago Forest Reserve) occupent les deux premières places, c'est le volcan guatémaltèque de Pacaya qui complète le podium. L'Empire State Building est le premier site urbain de ce classement nord-américain, il occupe la septième place.

