Image: Imago / Comparis, montage watson

Voici les opérateurs préférés des Suisses et il y a des surprises

Les labels 2026 de Comparis mettent en lumière les opérateurs mobile et internet les mieux notés par les Suisses, avec de nouveaux acteurs qui s’imposent face aux poids lourds du secteur.

Plus de «Suisse»

Comparis a décerné ses labels 2026 de la téléphonie mobile et d'internet, fondés sur la satisfaction des clients suisses. Le comparateur décline ainsi trois niveaux pour chaque opérateur primé: platine, or et argent.

Fait inédit, un nouvel opérateur s'empare de la première place et décroche le tout premier label Platine jamais attribué pour un abonnement mobile, tandis qu'un fournisseur déjà bien installé occupe le haut du podium des abonnements internet.

Les critères

Chaque année, comparis mène un sondage indépendant auprès d'un panel représentatif pour évaluer la satisfaction des Suisses envers les opérateurs mobiles et les fournisseurs d'accès à internet. Le label Argent récompense une note à partir de 5, l'Or de 5,2 à 5,4, et le Platine à partir de 5,5. La meilleure note possible est de 6.

Quatre critères sont pris en compte pour tous les produits:

le rapport qualité-prix,

la qualité et le service,

la communication et la transparence,

les points de contact et les échanges.

Les entreprises les mieux notées sur chaque critère reçoivent une distinction supplémentaire.

Un nouveau roi dans la téléphonie

Spusu obtient la meilleure note des abonnements mobiles en 2026 et remporte le label Platine (5,5). Quickline suit en 2e position avec le label Or (5,4), devant Wingo, 3e (5,3), également Or. Galaxus Mobile, Lidl Connect et Migros Mobile décrochent aussi l'Or (5,2 chacun).

En Argent figurent GoMo et Post Mobile (5,1 chacun), ainsi que Coop Mobile, Digital Republic, Lebara et TalkTalk (5,0 chacun).

Par critère, Spusu domine le rapport qualité-prix, la communication et la transparence, ainsi que les points de contact. Spusu et Quickline se partagent la qualité et le service, de même que la satisfaction globale.

Sur les 17 opérateurs évalués (au moins 30 avis chacun), les notes s'échelonnent de 4,8 (Salt et Sunrise) à 5,5 (Spusu). Jean-Claude Frick, expert Télécom chez Comparis, ajoute:

«Le fait qu'un challenger comme Spusu obtienne d'emblée le label Platine montre clairement qu'il est désormais possible de bénéficier d'un bon service à un prix avantageux.»

Les petits acteurs sur le devant de la scène

iWay conserve la tête des fournisseurs d'accès à internet en 2026 avec le label Or (5,3). Quickline, Sasag, Teleboy et Wingo occupent la 2e place, également en Or (5,2 chacun). Green suit en 3e position avec l'Argent (5,1), devant Migros Mobile et net+ (5,0 chacun, Argent).

Par critère, Wingo domine le rapport qualité-prix; iWay, Teleboy, Wingo et Green se partagent la qualité et le service; iWay et Sasag l'emportent sur la communication et la transparence, ainsi que sur les points de contact et échanges; iWay, Teleboy et Wingo se distinguent sur la satisfaction globale.

Sur les 12 fournisseurs évalués (au moins 30 avis chacun), les notes vont de 4,7 (Sunrise) à 5,3 (iWay). Jean-Claude Frick ajoute:

«L'Internet haut débit n'est plus un produit de luxe. L'infrastructure du réseau étant au point, ce sont finalement le service et le prix qui font la différence, et c'est là que les petits acteurs ont souvent une longueur d'avance.»

(ysc)