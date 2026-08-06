Les coques Nokia les plus kitsch des années 2000 en 19 images nostalgiques

Les smartphones modernes, c’est très bien. Mais aviez-vous, vous aussi, une coque franchement géniale au début des années 2000?

Plus de «Divertissement»

Evidemment que oui… du moins si vous possédiez à l’époque l’un de ces mythiques Nokia. Les 3210, 3310, 3330… et tous les autres. Allez, replongeons ensemble dans quelques anciennes coques de téléphone (et ces claviers en caoutchouc!) pour un petit bain de nostalgie.



Et pourquoi pas une coque à l’effigie de David Beckham?

Avec sa coupe blond platine en pics, évidemment.

Ou celle-ci. A l’époque où la seule et unique Kylie, c’était Kylie Minogue.

Ah… et à cette époque, une coque de téléphone ne coûtait pas encore un demi-rein.



Dans la catégorie ultra stylé: 2Pac, Robbie, 50 Cent… et Harry Potter.

Le simple fait de taper sur ce clavier en caoutchouc avait quelque chose de magique.

Buffy ou…

… Britney? Pour l’une de ces coques, les ados de l’époque auraient volontiers sacrifié leur dernier chewing-gum Hubba Bubba.

Nos mamans, elles, préféraient plutôt ce genre de modèles.

Ça aussi, c’était parfaitement acceptable à l’époque.

Ça également.

Mmmh… de la bière…

En revanche, vous aviez tout gagné si votre coque arborait un caractère chinois, même s’il voulait dire n’importe quoi.

Dans ce cas précis, le traducteur indique qu’il signifie: «Comme».

Ah, et voici une vraie coque de protection. On se demande bien pourquoi, vu que ces téléphones étaient pratiquement indestructibles…

Les gouttes d’eau avaient aussi énormément de succès…

… tout comme leurs reflets.

Oui, oui… les années 2000 avaient des goûts plutôt simples.

Les fans du Seigneur des anneaux devaient forcément craquer.

😍

A chaque geek sa coque de téléphone.

Ceux qui n’avaient pas opté pour David Beckham rêvaient peut-être de celle-ci.

Bon… il y avait aussi ce genre de modèles.

Et puis, de toute façon, vous n’étiez quand même pas à ce point cool.

(sim)