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Les coques Nokia les plus kitsch des années 2000 en 19 images

Les coques Nokia les plus kitsch des années 2000 en 19 images nostalgiques

Les smartphones modernes, c’est très bien. Mais aviez-vous, vous aussi, une coque franchement géniale au début des années 2000?
06.08.2026, 05:3306.08.2026, 05:33

Evidemment que oui… du moins si vous possédiez à l’époque l’un de ces mythiques Nokia. Les 3210, 3310, 3330… et tous les autres. Allez, replongeons ensemble dans quelques anciennes coques de téléphone (et ces claviers en caoutchouc!) pour un petit bain de nostalgie.

Et pourquoi pas une coque à l’effigie de David Beckham?

Handy Cover 2000er
Image: instagram

Avec sa coupe blond platine en pics, évidemment.

Ou celle-ci. A l’époque où la seule et unique Kylie, c’était Kylie Minogue.

Handy Cover aus den 2000ern
Image: instagram

Ah… et à cette époque, une coque de téléphone ne coûtait pas encore un demi-rein.

Dans la catégorie ultra stylé: 2Pac, Robbie, 50 Cent… et Harry Potter.

Handy Cover 2000er
Image: instagram

Le simple fait de taper sur ce clavier en caoutchouc avait quelque chose de magique.

Handy Cover 2000er

Buffy ou…

Image
Image: instagram

… Britney? Pour l’une de ces coques, les ados de l’époque auraient volontiers sacrifié leur dernier chewing-gum Hubba Bubba.

Handy Cover aus den 2000ern
Image: instagram

Nos mamans, elles, préféraient plutôt ce genre de modèles.

Handy Cover der 2000er
Image: reddit

Ça aussi, c’était parfaitement acceptable à l’époque.

Handy Cover 2000er
Image: instagram

Ça également.

Handy Cover 2000er
Image: instagram

Mmmh… de la bière…

Nokia Cover 2000s
Image: instagram

En revanche, vous aviez tout gagné si votre coque arborait un caractère chinois, même s’il voulait dire n’importe quoi.

Handy Cover 2000er
Image: instagram

Dans ce cas précis, le traducteur indique qu’il signifie: «Comme».

Ah, et voici une vraie coque de protection. On se demande bien pourquoi, vu que ces téléphones étaient pratiquement indestructibles…

Handycover 2000er
Image: reddit

Les gouttes d’eau avaient aussi énormément de succès…

Handy Cover 2000er
Image: instagram

… tout comme leurs reflets.

Handy Cover 2000er
Image: instagram

Oui, oui… les années 2000 avaient des goûts plutôt simples.

Les fans du Seigneur des anneaux devaient forcément craquer.

Handy Cover 2000er
Image: instagram

😍

Nokia Cover 2000s
Image: instagram

A chaque geek sa coque de téléphone.

Handycover der 2000er
Image: imgur

Ceux qui n’avaient pas opté pour David Beckham rêvaient peut-être de celle-ci.

Handy Cover 2000er
Image: instagram

Bon… il y avait aussi ce genre de modèles.

Nokia Cover 2000s
Image: instagram

Et puis, de toute façon, vous n’étiez quand même pas à ce point cool.

Nokia Cover 2000er
Image: ebay

(sim)

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