Image: Imago / Keystone / Twint, montage watson

Twint veut «s'ancrer encore plus dans le quotidien» avec cette fonction

Après les paiements et bientôt les prélèvements automatiques, Twint élargit encore son offre avec une fonctionnalité de liste de courses numérique. En voici les détails.

Florence Vuichard / ch media

Plus de «Suisse»

Twint continue d'élargir son champ d'action: à la mi-mai déjà, l'exploitant de l'application de paiement suisse avait annoncé qu'il proposerait, dès 2027, un système de prélèvement automatique, soit une fonction destinée aux factures récurrentes, telles que le loyer, l'abonnement de téléphone mobile ou la caisse-maladie.

La prochaine expansion arrive et cette fois en dehors de son domaine d'activité historique. Twint entend désormais devenir une sorte d'outil organisationnel, et donc être davantage «qu'un simple» prestataire de solutions de paiement. Concrètement, Twint lance une alternative à la traditionnelle liste de courses sur papier.

Une nouveauté pratique

L'application, aujourd'hui utilisée par plus de 6 millions de personnes, s'enrichit de la nouvelle fonction «liste de courses». Les clients de Twint peuvent y noter tout ce qu'ils veulent ou doivent encore acheter. Un catalogue d'environ 1500 articles est disponible à cet effet, et les produits qui n'y figurent pas peuvent être saisis manuellement.

Les utilisateurs peuvent ensuite partager leurs listes au moyen d'un code, par exemple avec les autres membres de leur ménage. Ainsi, celui qui a déjà acheté les brocolis ou le journal peut le signaler sur la liste, et tous les membres du logis en sont aussitôt informés.

Voici à quoi ressemble l'interface. Image: twint

Intégrer le quotidien des utilisateurs

La liste de courses numérique n'est cependant pas reliée aux fonctions de paiement de l'application. Autrement dit: les pommes de terre achetées doivent être cochées manuellement, même si elles ont été payées avec Twint à la caisse.

L'espoir de l'exploitant de l'application de paiement est que celui qui parcourt déjà le supermarché avec la liste de courses numérique et y coche régulièrement ses articles finira aussi par régler ses achats avec l'application Twint, déjà ouverte. Car, en définitive, Twint ne gagne de l'argent que si les clients l'utilisent pour payer leurs achats.

Avec la liste de courses, «nous ancrons Twint encore plus fortement dans le quotidien», affirme le directeur de l'entreprise, Markus Kilb. (trad. ysc)