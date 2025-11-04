assez ensoleillé
Suisse subit la plus forte hausse de mortalité routière d'Europe

La Suisse subit la plus forte hausse de mortalité routière en Europe

La Suisse recule en sécurité routière, selon le BPA, qui réclame enfin une politique cohérente et des mesures fortes.
04.11.2025, 10:0004.11.2025, 10:26
HANDOUT - Ein Lieferwagen fuhr am Mittwoch, 3. September 2025, ca. 13:40 Uhr auf der Autobahn A14 in Richtung Luzern. Zwischen der Einfahrt Buchrain und dem Rathausen-Tunnel geriet das Fahrzeug aus no ...
Un accident sur l'A14 (image d'archives).Keystone

Le nombre de morts sur les routes suisses a bondi d'un tiers ces cinq dernières années, déplore mardi le Bureau de prévention des accidents (BPA). L'organisation exige une politique de sécurité routière cohérente et un engagement commun de tous les acteurs du domaine.

Le nombre de tués sur les routes baisse dans la plupart des pays européens, mais il augmente en Suisse, indique le BPA. La hausse est de 34% en cinq ans en Suisse. La moyenne européenne, elle, a baissé de 12% dans le même temps, selon un rapport du Conseil européen pour la sécurité des transports (ETSC) cité dans le communiqué.

«Malgré une évolution défavorable ces dernières années, les routes suisses restent parmi les plus sûres. Mais la Suisse, dont on saluait les progrès en matière de sécurité routière il y a encore quelques années, dégringole dans les classements», ajoute le BPA.

Dans ce contexte, le bureau exige «des mesures fortes». «Des mesures efficaces existent, mais leur mise en oeuvre dépend de la volonté politique», souligne-t-il. (jah/ats)

C'est une «nouvelle ère» pour la RTS ce mardi
A 6h03 ce mardi, RTS Option Musique a lancé ses premières ondes depuis Ecublens. Une page se tourne pour le service public romand.
C’est un moment symbolique pour le service public romand. Ce mardi matin, RTS Option Musique a commencé à émettre depuis le tout nouveau site de production de la RTS à Lausanne-Écublens. Première chaîne à quitter la maison historique de la Sallaz, la radio musicale francophone inaugure une nouvelle ère pour l’audiovisuel romand.
L’article