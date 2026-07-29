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En Suisse, la canicule a un effet inattendu sur les guêpes

Europ�ische Wespe Vespula germanica beim Bau eines Nestes zur Gr�ndung einer neuen Kolonie European wasp Vespula germanica building a nest to start a new colony Copyright: xZoonar.com/StefanxSutkax 22 ...
L'année dernière, les assurés ont signalé environ 5800 nids de guêpes à la Mobilière.Image: Imago

Le nombre de nids de guêpes explose en Suisse et on sait pourquoi

En Suisse, les signalements de nids de guêpes se multiplient. Voici quel rôle jouent les températures dans ce phénomène et pourquoi les guêpes ont une moins bonne réputation que ce qu'elles méritent.
29.07.2026, 05:3229.07.2026, 05:32
Oliver Julier
Oliver Julier

En Suisse, le nombre de nids de guêpes signalés a explosé en cinq ans. C'est ce que révèlent de nouveaux chiffres relatifs aux déclarations de sinistres effectués auprès de l'assurance la Mobilière. Entre 2021 et 2025, le nombre de cas pour 1000 ménages est passé de 0,27 à 1,34 à l'échelle du pays.

Au total, les assurés de la Mobilière ont signalé quelque 5800 nids l'an dernier. C'est surtout en Suisse romande que les guêpes semblent se plaire: en 2025, on y comptait 2,5 nids pour 1000 ménages. En Suisse alémanique, ce chiffre ne s'élevait qu'à 1,08 et au Tessin, à 1,04.

Des conditions optimales

Plusieurs raisons expliquent cette hausse, comme l'explique Fabian Klimmek, biologiste au zoo bernois du Dählhölzli:

«En raison du déclin des insectes, la guêpe commune et la guêpe germanique se tournent davantage vers la nourriture humaine, ce qui les amène à séjourner plus près de nous.»
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Les causes principales de ce phénomène trouveraient toutefois leur source dans les hivers doux et les printemps secs que nous avons connus ces dernières années. Ces deux facteurs créeraient des conditions idéales pour les insectes.

L'hivernage serait plus facile pour les guêpes, et un printemps chaud et sec permettrait en outre aux jeunes reines de partir tôt à la recherche de nourriture et d'élever des ouvrières.

Gemeine Wespe Vespula vulgaris . Gemeine Wespe Vespula vulgaris . 20220618MIC0487 *** Common wasp Vespula vulgaris Common wasp Vespula vulgaris 20220618MIC0487
La guêpe commune fait partie des espèces les plus répandues en Suisse.Image: Imago

La chaleur, source de stress

Mais les épisodes de canicule estivale accroissent aussi le stress chez les insectes, ajoute Fabian Klimmek:

«Contrairement à l'être humain, la guêpe ne dispose d'aucune climatisation naturelle. Elle ne transpire pas. Par forte chaleur, elle a besoin de davantage d'énergie. C'est pourquoi les guêpes se montrent plus agressives dans leur recherche de nourriture et piquent plus facilement par températures élevées.»

Les guêpes ont ainsi, on le sait, mauvaise réputation. La guêpe commune et la guêpe germanique affectionnent particulièrement la viande ou les mets sucrés, et s'invitent fréquemment, sans y être conviées, aux repas en extérieur.

Un rôle important dans l'écosystème

Les guêpes ont néanmoins une image plus mauvaise que ce qu'elles méritent, souligne Fabian Klimmek:

«Elles appartiennent, comme l'abeille, à l'ordre des hyménoptères et constituent une part importante de l'écosystème.»
«Elles pollinisent les plantes, servent de source de nourriture à diverses espèces d'oiseaux et régulent naturellement les populations d'insectes en tant qu'agents de lutte contre les nuisibles.»
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Par ailleurs, certaines espèces de guêpes ne s'intéressent pas à la nourriture humaine et sont généralement pacifiques. (trad. ysc)

Haus-Feldwespe Polistes dominula . Haus-Feldwespe Polistes dominula . 20250803MIC0086 *** House field wasp Polistes dominula House field wasp Polistes dominula 20250803MIC0086
Contrairement à ses cousines (la guêpe commune et la guêpe allemande), la guêpe des champs (sur la photo) est nettement plus pacifique.Image: Imago
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