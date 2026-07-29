Le nombre de nids de guêpes explose en Suisse et on sait pourquoi
En Suisse, le nombre de nids de guêpes signalés a explosé en cinq ans. C'est ce que révèlent de nouveaux chiffres relatifs aux déclarations de sinistres effectués auprès de l'assurance la Mobilière. Entre 2021 et 2025, le nombre de cas pour 1000 ménages est passé de 0,27 à 1,34 à l'échelle du pays.
Au total, les assurés de la Mobilière ont signalé quelque 5800 nids l'an dernier. C'est surtout en Suisse romande que les guêpes semblent se plaire: en 2025, on y comptait 2,5 nids pour 1000 ménages. En Suisse alémanique, ce chiffre ne s'élevait qu'à 1,08 et au Tessin, à 1,04.
Des conditions optimales
Plusieurs raisons expliquent cette hausse, comme l'explique Fabian Klimmek, biologiste au zoo bernois du Dählhölzli:
Les causes principales de ce phénomène trouveraient toutefois leur source dans les hivers doux et les printemps secs que nous avons connus ces dernières années. Ces deux facteurs créeraient des conditions idéales pour les insectes.
L'hivernage serait plus facile pour les guêpes, et un printemps chaud et sec permettrait en outre aux jeunes reines de partir tôt à la recherche de nourriture et d'élever des ouvrières.
La chaleur, source de stress
Mais les épisodes de canicule estivale accroissent aussi le stress chez les insectes, ajoute Fabian Klimmek:
Les guêpes ont ainsi, on le sait, mauvaise réputation. La guêpe commune et la guêpe germanique affectionnent particulièrement la viande ou les mets sucrés, et s'invitent fréquemment, sans y être conviées, aux repas en extérieur.
Un rôle important dans l'écosystème
Les guêpes ont néanmoins une image plus mauvaise que ce qu'elles méritent, souligne Fabian Klimmek:
Par ailleurs, certaines espèces de guêpes ne s'intéressent pas à la nourriture humaine et sont généralement pacifiques. (trad. ysc)