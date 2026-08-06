Image: keystone

Ces images montrent l'ampleur de la sécheresse en Suisse

L'ensemble de la Suisse est actuellement en alerte sécheresse. Le manque chronique de précipitations a un impact très profond sur le paysage, comme le montrent ces images satellites.

Plus de «Suisse»

La sécheresse frappe la Suisse de plein fouet. Malgré les orages de ces derniers jours, la situation ne devrait pas changer de sitôt. Pour que cela se produise, indique la Confédération, il faudrait plusieurs jours de précipitations généralisées. Or, rien n'indique que cela se produira dans l'immédiat. Le niveau de danger maximal s’applique actuellement à l’ensemble du pays.

Cette situation met l'agriculture à dure épreuve. Les pâturages sont desséchés, l'eau se fait rare et les bêtes souffrent de la chaleur. De plus, l'effondrement du débit des rivières suisses a déjà provoqué la mort de centaines de milliers de poissons.

Les impacts de la sécheresse sont extrêmement visibles sur l'ensemble du territoire national: Keystone-ATS a comparé des images satellites prises en août 2026 et avec d'autres datant d'août 2025. La différence est flagrante: cette année, le vert a presque disparu des paysages helvétiques.

La preuve: