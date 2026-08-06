beau temps28°
DE | FR
burger
Suisse
Environnement

Ces images montrent l'ampleur de la sécheresse en Suisse

Ces images montrent l&#039;ampleur de la sécheresse en Suisse
Image: keystone

Ces images montrent l'ampleur de la sécheresse en Suisse

L'ensemble de la Suisse est actuellement en alerte sécheresse. Le manque chronique de précipitations a un impact très profond sur le paysage, comme le montrent ces images satellites.
06.08.2026, 12:3506.08.2026, 12:35

La sécheresse frappe la Suisse de plein fouet. Malgré les orages de ces derniers jours, la situation ne devrait pas changer de sitôt. Pour que cela se produise, indique la Confédération, il faudrait plusieurs jours de précipitations généralisées. Or, rien n'indique que cela se produira dans l'immédiat. Le niveau de danger maximal s’applique actuellement à l’ensemble du pays.

Cette situation met l'agriculture à dure épreuve. Les pâturages sont desséchés, l'eau se fait rare et les bêtes souffrent de la chaleur. De plus, l'effondrement du débit des rivières suisses a déjà provoqué la mort de centaines de milliers de poissons.

Ces images montrent quelle est la vraie température des villes suisses

Les impacts de la sécheresse sont extrêmement visibles sur l'ensemble du territoire national: Keystone-ATS a comparé des images satellites prises en août 2026 et avec d'autres datant d'août 2025. La différence est flagrante: cette année, le vert a presque disparu des paysages helvétiques.

La preuve:

Plus d'articles sur la canicule en Suisse
«Le Léman est devenu plus fragile»
«Le Léman est devenu plus fragile»
de Alberto Silini
«La Suisse ne pourra bientôt plus compter sur ses réserves en eau»
3
«La Suisse ne pourra bientôt plus compter sur ses réserves en eau»
de Julien Felber
Pourquoi les CFF arrosent les rails sur certains tronçons
Pourquoi les CFF arrosent les rails sur certains tronçons
de Felix Ertle
Canicule: une pétition veut protéger les ouvriers en Suisse
Canicule: une pétition veut protéger les ouvriers en Suisse
Thèmes
Comment l'Europe défie la vague de chaleur
1 / 33
Comment l'Europe défie la vague de chaleur

Dimanche, la température à Paris a atteint 37 degrés.
source: sda / michel euler
partager sur Facebookpartager sur X
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
Eclipse solaire en août: comment bien choisir vos lunettes
Le 12 août, un événement céleste exceptionnel va marquer le ciel suisse: une éclipse solaire partielle. Pour pouvoir l'observer, il faudra cependant porter des lunettes de protection.
Le 12 août 2026, il sera possible d'observer une éclipse solaire partielle en Suisse. La Lune se glissera alors entre la Terre et le Soleil, masquant partiellement ce dernier. Le phénomène pourra être observé de 19h à 21h.
L’article