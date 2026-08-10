Ce dimanche, quelques gouttes sont tombées, mais elle ne suffiront pas à atténuer la sécheresse générale. Image: capture d'écran météosuisse

Météo: voici ce que le retour de la canicule réserve aux Romands



Une nouvelle vague de chaleur va s'abattre sur la Suisse romande et le Valais, avec des pointes à 35°C attendues dès jeudi. La région du Léman devrait passer sous alerte canicule de niveau 3, tandis que le danger d'incendies de forêt restera «fort à très fort» dans une bonne partie du pays, alerte MétéoSuisse.



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Le mercure grimpe encore d'un cran dans le bassin lémanique et en Valais. Selon MétéoSuisse, la région du Léman basculera sous le coup d'une alerte canicule de niveau 3, surtout en fin de semaine, avec des pointes à 35°C annoncées jeudi et vendredi.

Après un dimanche encore instable avec quelques averses et orages possibles en soirée, le temps devrait basculer vers une chaleur durable dès lundi déjà. La matinée restera nuageuse, avec une accalmie ensoleillée prévue à la mi-journée, avant que des orages ne se forment en montagne puis, en fin de journée, par endroits en plaine aussi.

En Valais et en Suisse romande, les températures devraient grimper jusqu'à 34°C, avec un risque de fortes rafales à proximité des cellules orageuses.



Mardi, le ciel devrait se dégager nettement. Seuls quelques orages isolés sont attendus en montagne l'après-midi, tandis qu'en plaine, le mercure devrait atteindre 33°C sous une faible bise.



La vraie fournaise dès mercredi

À partir de mercredi, la vague de chaleur s'installera pour de bon. Le soleil devrait largement dominer, avec des cumulus se formant en montagne au fil de la journée et de rares orages isolés possibles dans les Alpes en fin d'après-midi.

Niveau températures, le thermomètre devrait grimper à 34°C mercredi, puis à 35°C jeudi et vendredi.



Le danger d'incendies de forêt va rester «fort à très fort» dans la majeure partie de la Suisse, et la plupart des cantons ont déjà émis des interdictions de faire du feu.



Aucune précipitation susceptible d'améliorer la situation n'est attendue à court terme, et les fortes chaleurs prévues dans les prochains jours pourraient encore aggraver le risque d'incendie. Une alerte sécheresse de niveau 4 reste par ailleurs en vigueur sur tout le territoire suisse.



L'évolution de la situation demeure toutefois incertaine. Des orages pourraient faire baisser temporairement les températures lundi, surtout au Nord des Alpes. (dag)