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Canicule en Suisse: encore un record battu

Canicule en Suisse: encore un record battu

Le thermomètre a atteint 34,6 degrés dimanche à Meiringen, un record pour un mois d’août.
09.08.2026, 16:0909.08.2026, 16:18
Des parasols de jardin son photographie sur un balcon d&#039;un appartement afin de se proteger du soleil et faire de l&#039;ombre et de la fraicheur en cette periode de canicule, ce vendredi 19 juin ...
Des valeurs exceptionnellement élevées ont aussi été relevées en altitude, tandis que MétéoSuisse a étendu son alerte canicule de niveau 3 à une grande partie du pays.Keystone

Un nouveau record de chaleur pour un mois d'août a été enregistré dimanche à Meiringen, au bord du lac de Thoune (BE), avec 34,6 degrés. Des températures remarquablement élevées ont aussi été relevées en montagne, alors que MétéoSuisse a étendu ses alertes canicule à une grande partie du pays.

L'ancien record à Meiringen, à près de 600 m d'altitude, établi en 2003, s'élevait à 34,4 degrés. Dans les jours à venir, plusieurs records de température pourraient également être battus, selon MétéoSuisse.

Ceux-ci pourraient également tomber en altitude, à l'image des 17 degrés affichés dimanche au Säntis (2502 m), des 29 à Engelberg (OW) – 1013 m – et des 27 à Davos (GR) – 1205 m -, autant de records journaliers. En Suisse romande, 27 degrés ont été relevés à Moléson-Village (FR), – 1132 m -, 22 degrés à La Dôle (VD), – 1677 m -, et 25 degrés à Zermatt (VS), – 1608 m -.

Au col du Grand-Saint-Bernard, à 2469 mètres d'altitude, la température atteignait 18 degrés. La limite du zéro degré se situait quant à elle aux alentours de 4200 mètres.

L'alerte canicule étendue

Dimanche, l'alerte canicule de niveau 3 a été étendue à une grande partie du versant nord des Alpes. Elle concerne désormais le nord-ouest de la Suisse, les régions allant du lac Léman au Rhin supérieur, en passant par la Suisse centrale ainsi que la vallée du Rhin.

La 33e Street Parade a envahi Zurich par plus de 30 degrés

Des températures maximales comprises entre 31 et 36 degrés sont attendues dans l'ensemble du pays, avec les valeurs les plus élevées durant la seconde moitié de la semaine. En plaine, les minimales devraient varier entre 16 et 21 degrés au nord et entre 19 et 23 degrés au sud des Alpes. Dans les zones urbaines, le refroidissement nocturne sera moins marqué.

Dès samedi dernier, les températures ont atteint 31 à 35 degrés. Les seuils définissant une vague de chaleur n'ont toutefois été franchis qu'au sud des Alpes, les nuits étant encore plus fraîches dans le nord.

Alerte à la sécheresse

En raison du temps chaud et sec, une alerte à la sécheresse de niveau 4 est par ailleurs en vigueur dans l'ensemble du pays. La durée de la vague de chaleur reste encore incertaine. A partir du milieu de la semaine, une nouvelle extension de l'alerte canicule est probable. Localement, celle-ci pourrait être relevée au niveau 4. (dal/ats)

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