Des intempéries ont frappé la Suisse vendredi 28 août 2026. Image: watson

Voici le montant des dégâts causés par la grêle en Suisse

Plis de 650 véhicules endommagés ont déjà été déclarés à la Vaudoise assurance. Au total, la facture s'élèverait à 10 millions de francs. Les personnes assurées ayant subi un dommage sont invitées à annoncer leur cas.

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Vaudoise Assurances s'attend à ce que plus de 2000 véhicules aient été endommagés par la grêle vendredi dernier dans le nord de la Suisse. La facture s'élèverait à 10 millions de francs.

«A ce jour, plus de 650 véhicules endommagés ont déjà été déclarés à la Vaudoise», souligne l'assureur lausannois dans un communiqué lundi. Il «déploiera un dispositif d'expertise mobile» suite aux orages de grêle qui se sont abattus le 28 août dans les régions d'Aarau, d'Olten, de Soleure et de Zurich.

«Ce chiffre tient lieu de première indication et, au vu de la vigueur des orages de grêle», la société cotée à la Bourse suisse «s'attend à recevoir un afflux supplémentaire d'annonces ces prochains jours».

Les personnes assurées ayant subi un dommage sont invitées à annoncer leur cas auprès de leur agence ou sur vaudoise.ch. Elles pourront ensuite prendre rendez-vous en ligne pour faire expertiser leur véhicule via le lien qu'ils recevront. (ag/ats)