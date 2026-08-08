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La 33e Street Parade a envahi Zurich par plus de 30 degrés

C'est sous la canicule que les adeptes de techno ont défilé dans la ville. La fête continuait samedi soir.

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Rarement la Street Parade de Zurich ne s'est déroulée sous pareille canicule. Par près de 32 degrés à l'ombre – encore fallait-il la trouver – des centaines de milliers de participants, environ 900 000 selon les organisateurs, étaient néanmoins au rendez-vous sur et autour de la trentaine de lovemobiles.

Dès 14 heures, celles-ci se sont élancées sur le traditionnel parcours d'environ 2 kilomètres, le long du lac. Les plus fervents se trémoussaient dessus, les autres autour, tandis que de nombreux spectateurs se contentaient de regarder le cortège.

Le soleil a tapé sans relâche dans un ciel sans nuage, alors que le thermomètre affichait plus de 31 degrés. Face au risque de coups de chaud parfois accru par la possible consommation de boissons autres que de l'eau notamment, deux immenses douches ont été installées le long du parcours et ont remporté un franc succès.

La manifestation a accueilli des milliers de participants sous une chaleur écrasante. Keystone

Pour se rafraîchir, la foule s'est aussi dotée de pistolets à eau, de brumisateurs et de boissons fraîches. L'ombre se faisait rare, presque tous les coins ombragés à proximité du défilé étaient occupés.

Le programme musical a déjà débuté à 13 heures sur neuf scènes fixes le long du parcours. Jusqu'à minuit, près de 200 DJ's devaient s'y produire.

A la suite de l'attentat perpétré lors de la Christopher Street Day à Berlin le 25 juillet dernier, les forces de l'ordre se sont montrées particulièrement vigilantes à Zurich.

Des immenses douches ont été installées le long du parcours. Keystone

Aux barrières bloquant l'accès au parcours du défilé, la police a marqué très clairement sa présence cette année, parfois en tenue complète avec casque, gilet pare-balles et pistolet mitrailleur.

«On pense bien sûr à Berlin», dit à Keystone-ATS une participante en voyant les imposantes barrières, flanquées de part et d’autre de policiers lourdement armés, installées sur la Bahnhofstrasse. «Mais je n’ai pas peur ici, à Zurich!», ajoute-t-elle, lorsqu’un bruit sec retentit peu après. Il ne s’agissait en fait que d’un bouchon de champagne, mais presque tout le monde s'est aussitôt retourné vers la source du bruit.

Des blocs de béton et d’autres barrières physiques empêchaient les véhicules non autorisés d’accéder au site de la fête par les points d’accès. Jusqu’en fin d’après-midi samedi, aucun incident majeur n’avait été signalé.

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De nombreuses coupures dues à des éclats de verre éparpillés ayant été recensées par le passé, les magasins situés à proximité du défilé, appartenant aux enseignes Coop, Migros et Lidl, ont renoncé samedi à vendre des boissons fraîches dans des bouteilles en verre. Les stands de vente officiels proposaient exclusivement des boissons en bouteilles en PET et en canettes en aluminium.

La ville de Zurich dansait encore samedi soir. Keystone

Jusqu’à 21 heures 30, les secours avaient effectué environ 630 interventions, a indiqué samedi soir le service de protection et de secours de la ville de Zurich. Un chiffre en légère augmentation par rapport à l’année dernière. Au total, 30 personnes ont été hospitalisées. Samedi soir, les services de secours s’attendaient à ce que le nombre d’interventions continue d’augmenter pendant la nuit.

Selon le communiqué, les interventions les plus fréquentes ont, comme d’habitude, concerné des écorchures et des coupures. Au cours de l’après-midi, un nombre croissant de personnes ont également dû être prises en charge en raison d’une consommation excessive d’alcool et d’autres substances. 66 personnes ont été conduites dans un centre d’accueil d’urgence.

Neuf personnes interpellées

La police de la Ville de Zurich a également dressé samedi soir un premier bilan intermédiaire de cette édition. Selon son communiqué, à 20 heures, la police avait arrêté neuf personnes, la plupart pour infractions à la loi sur les stupéfiants. Deux personnes ont été placées en cellule de dégrisement en raison d’une consommation excessive d’alcool ou de drogues.

En raison d’une forte affluence devant une scène, les forces de l’ordre ont dû mettre en place des mesures de gestion de la foule vers 18 heures 30. Ces mesures ont pu être levées peu après. Ce grand rendez-vous de la techno, un des plus importants du genre au monde, s'est prolongé toute la nuit dans des clubs et sur différentes scènes de la métropole zurichoise. Le budget est de 4,8 millions de francs. (ats)