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Voici la vraie température des villes suisses

Ces images montrent à quel point il fait chaud dans les villes suisses
Sur la place fédérale, la température peut monter jusqu'à 53°C.Image: keystone

Ces images montrent quelle est la vraie température des villes suisses

Les espaces urbains font grimper la chaleur, déjà extrême, due à la canicule. Des images prises à la caméra infrarouge montrent que le mercure peut frôler les 80°C.
05.08.2026, 09:0505.08.2026, 09:05

34, 35, 36, voire 37°C - ce sont les chiffres qui s'affichent quotidiennement sur l'application de MétéoSuisse depuis plusieurs semaines. Il s'agit de valeurs extrêmes, certes, mais souvent inférieures aux températures réelles qui peuvent être atteintes dans les villes helvétiques. Tout le monde en a déjà fait l'expérience: dans les centres urbains, la chaleur est comme multipliée.

Cela est dû à la densité des bâtiments, aux matériaux de construction et à leurs couleurs, ainsi qu'à la circulation routière et aux systèmes de refroidissement. Tous ces éléments accumulent la chaleur, qui se déverse ensuite sur les habitants. Si l'on ajoute que plusieurs stations de mesure sont situées en dehors des centres, on comprend mieux le décalage entre les valeurs mesurées par MétéoSuisse et la température ressentie sur le terrain.

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Mais quelle température fait-il en ville, au juste? L'agence Keystone-ATS a photographié plusieurs villes suisses à l'aide d'une caméra infrarouge. Les résultats montrent que les températures maximales peuvent grimper jusqu'à 78°C dans les endroits les plus bétonnés.

Ces images avant-après permettent de s'en faire une idée. La lecture est très simple: le bleu représente le froid, le rouge la chaleur et le blanc indique les endroits les plus chauds. En haut à droite, on voit la température maximale.

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Le parc Platzspitz, à Zurich.keystone
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La Sechseläutenplatz, à Zurich.keystone
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A Zurich.keystone
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A Zurich.keystone
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A Berne.keystone
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A Berne.keystone
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A Zurich.keystone
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La Sechseläutenplatz, à Zurich.keystone
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La vue depuis l'EPFZ, Zurich.keystone
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A Zurich.keystone
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Le centre-ville de Berne.keystone
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Vue sur le palais fédéral, Berne.keystone
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La place fédérale, à Berne.keystone
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Le parc Platzspitz, à Zurich.keystone

(asi/ats)

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