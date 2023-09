Coop et Migros accusés de polluer avec des publicités «disproportionnées»

Une récente étude de l'ONG Greenpeace pointe du doigt l'impact des publicités sur les émissions de gaz à effet de serre en Suisse. Les deux géants de la grande distribution seraient les principaux responsables. Ils sont sommés de réduire cet impact négatif.

La publicité serait responsable de 7% des émissions de gaz à effet de serre en Suisse, selon une étude de Greenpeace rendue publique ce mercredi. Comment? En influençant les décisions d'achat des consommateurs, entraînant ainsi une hausse de la consommation.

Toutes les publicités ne sont pourtant pas logées à la même enseigne: il y a une différence entre celles pour des produits d'origine animale et de substitution végane. Les premiers généreraient beaucoup plus de pollution que les seconds en raison de leur plus grande efficacité sur les consommateurs.

Greenpeace explique en effet qu'un franc dépensé dans une publicité pour des produits d'origine animale génère quatre fois plus d'émissions de gaz à effet de serre qu'un franc dépensé dans une publicité pour des produits d'origine végane.

Coop et Migros dans le viseur

Deux grands groupes sont pointés du doigt pour leurs émissions élevées: Coop et Migros. Ceci s'explique par leur notoriété dans le pays et donc leur fort impact sur les décisions de consommation des Suisses.

Greenpeace explique qu'en 2021, Coop aurait dépensé 385 millions de francs en publicité, ce qui fait de lui le groupe ayant engagé le budget en publicité le plus élevé du pays. De son côté, Migros a dépensé 241 millions de francs en publicité.

Ces dépenses publicitaires auraient généré jusqu'à 1,3 million de tonnes de CO2, soit 16% de l'impact climatique de la publicité en Suisse.

Une demande spécifique

En conclusion de l'étude, Greenpeace demande à Coop et Migros «d'arrêter la publicité pour des produits nuisibles au climat et à l'environnement». Selon le communiqué, les dépenses publicitaires réalisées pour les produits d'origine animale seraient «disproportionnées» et «non justifiables».

L'ONG rappelle que ces mesures sont nécessaires si la Suisse souhaite atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris. Et de souligner:

«La publicité pour les voitures et le transport aérien a généré entre 200 et 600 millions de tonnes d’émissions de CO2 à l’échelle mondiale en 2019»

D'autres acteurs suisses sont également appelés à modifier leurs comportements. Les politiques par exemple ne devraient, selon Greenpeace, «plus affecter l'argent des contribuables à la publicité pour des produits d'origine animale».