Neuchâtel interdit à son tour les feux et les engins pyrotechniques
En raison de la sécheresse et du risque d'incendie élevé, le Conseil d'Etat neuchâtelois a annoncé samedi l'interdiction d'allumer des feux en plein air. L'utilisation des engins pyrotechniques est également interdite. Des exceptions pour les festivités officielles du 1er Août sont prévues. Le gouvernement indique:
Hors de ces périmètres, l’usage de barbecues et de grills hors sol demeure autorisé uniquement sur des installations bétonnées prévues spécifiquement à cet effet, sous surveillance constante et à distance suffisante de toute végétation sèche ou inflammable, selon le communiqué.
Les feux du 1er août en sursis
L’utilisation de feux d’artifice et de tout autre engin pyrotechnique concerne les feux d’artifice privés, fusées, pétards, batteries d’artifice, vésuves et tout autre dispositif pyrotechnique susceptible de provoquer un départ de feu.
Pour les festivités du 1er Août, des exceptions pourront être prévues uniquement dans les zones préalablement délimitées, sécurisées et surveillées par les sapeurs-pompiers. Le canton explique:
Ces sites devront être situés à plus de 200 mètres des forêts, pâturages boisés, cultures et broussailles. L’interdiction temporaire sera réévaluée au plus tard le 27 juillet. (btr/ats)