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Canicule: Neuchâtel interdit à son tour les feux et la pyrotechnie

Neuchâtel interdit à son tour les feux et les engins pyrotechniques

Auf einer Grillstelle auf dem Kaeferberg, macht ein Plakat auf die Waldbrandgefahr und das Feuerverbot im Wald und Waldesnaehe aufmerksam, am Donnerstag, 8. Juli 2026, in Zuerich. In weiten Teilen der ...
Plusieurs cantons alémaniques ont déjà pris la décision d'interdire les feux en plein air cet été.Image: KEYSTONE
Le canton de Neuchâtel a décidé à son tour d'interdire les feux en plein air et les engins pyrotechniques en raison de la canicule et de la sécheresse.
11.07.2026, 11:1311.07.2026, 11:13

En raison de la sécheresse et du risque d'incendie élevé, le Conseil d'Etat neuchâtelois a annoncé samedi l'interdiction d'allumer des feux en plein air. L'utilisation des engins pyrotechniques est également interdite. Des exceptions pour les festivités officielles du 1er Août sont prévues. Le gouvernement indique:

«Les feux de camp, torrées, feux à même le sol et autres feux ouverts ou assimilables sont interdits sur l’ensemble du territoire cantonal. En forêt, dans les pâturages boisés et dans les zones assimilables à la forêt, aucun feu n’est autorisé. Il en va de même à moins de 200 mètres de ces zones»

Hors de ces périmètres, l’usage de barbecues et de grills hors sol demeure autorisé uniquement sur des installations bétonnées prévues spécifiquement à cet effet, sous surveillance constante et à distance suffisante de toute végétation sèche ou inflammable, selon le communiqué.

Les feux du 1er août en sursis

L’utilisation de feux d’artifice et de tout autre engin pyrotechnique concerne les feux d’artifice privés, fusées, pétards, batteries d’artifice, vésuves et tout autre dispositif pyrotechnique susceptible de provoquer un départ de feu.

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Pour les festivités du 1er Août, des exceptions pourront être prévues uniquement dans les zones préalablement délimitées, sécurisées et surveillées par les sapeurs-pompiers. Le canton explique:

«Ces exceptions concernent les tirs de feux d’artifice officiels communaux exécutés par des professionnels dûment autorisés, ainsi que les feux patriotiques organisés dans les emplacements décidés par les autorités communales»

Ces sites devront être situés à plus de 200 mètres des forêts, pâturages boisés, cultures et broussailles. L’interdiction temporaire sera réévaluée au plus tard le 27 juillet. (btr/ats)

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