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«Pas de planète à 50 degrés!»: il manifestent à Genève et Lausanne

Des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour dénoncer l'inaction face au réchauffement climatique et à ses conséquences.

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Après un été caniculaire, des milliers de personnes sont descendues dans la rue à Genève et Lausanne samedi après-midi pour dénoncer l'inaction face au réchauffement climatique. Elles ont marché derrière la banderole «Suffoquer n'est pas une fatalité».

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«Pas de planète B», «L'avion du futur, c'est le train» ou encore «On est cuit», pouvait-on lire sur des pancartes. Pour les plus de 100 associations et partis organisateurs, l'été 2026 doit servir d'électrochoc, car les mesures politiques ne sont pas à la hauteur ni assez rapides, malgré l'existence de plans climats. Ils exigent des actions d'adaptation, mais aussi de réduction des émissions de CO2.

D'autres manifestations de ce type auront lieu dans plusieurs villes du pays jusqu'au 2 octobre. Mais les organisateurs assurent que ce n'est qu'un début. Ils entendent inscrire le mouvement dans la durée afin de faire du dérèglement climatique une urgence absolue et protéger la vie. Sans changement de cap, la Suisse pourrait atteindre les 50 degrés en été d'ici à 2050, mettent-ils en garde. (ats)