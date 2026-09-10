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L’été 2026 pulvérise un record historique en Suisse

Lou montre du doigt l&#039;extrémité de la langue du glacier d&#039;Aletsch, le mardi 28 juillet 2026 à Belalp (VS).
Lou montre du doigt l'extrémité de la langue du glacier d'Aletsch, le mardi 28 juillet 2026 à Belalp (VS).Image: keystone

Ces 3 graphes montrent à quel point cet été était fou en Suisse

Avec une température moyenne de 17,2°C, l’été 2026 devient le plus chaud jamais mesuré en Suisse et dépasse de 0,4 degré le record de 2003.
10.09.2026, 10:5310.09.2026, 10:56

La Suisse a enregistré un été record: l'été 2026 a été le plus chaud depuis le début des mesures. La température moyenne pour la période de juin à août s'est élevée à 17,2°C, dépassant de 0,4 degré celle de l'été 2003, a annoncé jeudi MétéoSuisse.

La température moyenne nationale a également dépassé de 3,4°C celle de la période de référence 1991-2020. La chaleur a particulièrement frappé le nord-ouest du pays, avec un écart de 4,0 degrés par rapport à la période de référence.

Le mercure est par ailleurs monté à 39,7°C le 30 juillet à la station de Bâle-Binningen, égalant le record de température maximale enregistré au nord des Alpes (à Genève/Cointrin le 7 juillet 2015), rappelle l'Office fédéral de météorologie et de climatologie dans son Bulletin climatologique été 2026.

Les graphes pour comparer cet été et les autres 👇

Le nombre de journées de forte chaleur et celui des nuits tropicales ont également bondi cet été. Plusieurs stations ont ainsi enregistré près de deux semaines supplémentaires de journées tropicales par rapport au précédent record, notamment à Neuchâtel et Glaris (+18). Le nombre de nuits tropicales a de son côté atteint 50 cet été, soit huit de plus qu'en 2003, écrit MétéoSuisse. (jah/ats)

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