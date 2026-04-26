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Le festival Explore Demain à Genève

Le festival Explore Demain à Genève: une semaine dédiée aux enjeux écologiques

Du 2 au 9 mai, le festival Explore Demain réunira experts, activistes et citoyens à Genève pour discuter des défis climatiques.
26.04.2026, 09:3326.04.2026, 09:33
Le festival Explore veut aider
Ateliers, projections de films et conférences, dont une sur les polluants PFAS avec Camille Etienne et une sur les défis politiques mondiaux avec François Gemenne, rythmeront cette rencontre autour de l'écologie.Keystone

Des experts et des activistes du climat viendront rencontrer la population au festival Explore Demain prévu du 2 au 9 mai à Genève. Cette année, cette rencontre citoyenne sur l'écologie proposera notamment des ateliers sur les poissons du lac et une exposition immersive sur l'Arctique.

La militante française Camille Etienne sera notamment présente à deux reprises, en particulier pour la projection d'un film sur les polluants PFAS. Le politologue belge François Gemenne, qui a oeuvré dans le Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat (GIEC), viendra parler des défis politiques mondiaux liés au climat.

Le président du gouvernement genevois Thierry Apothéloz est attendu dans une discussion sur l'alimentation saine. Lancé en 2019 par le Département du territoire (DT), le festival veut rassembler la population autour des défis écologiques.

Il démarrera par le week-end de nettoyage des rives organisé par l'Association de sauvegarde du Léman. Promenades, concerts, conférences ou encore ateliers, notamment sur le numérique responsable, agrémenteront le dispositif. (dal/ats)

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